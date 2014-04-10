《焦点》汇市利差交易卷土重来，“脆弱五国”货币受追捧

法国兴业银行的分析师表示，近期卷土重来的利差交易看来颇具潜力。该银行10国集团(G10)利差交易货币篮子显示今年迄今回报超过3%。分析师补充说，新兴市场利差交易货币篮子的回报有可能是这个幅度的将近两倍。

美国、日本、欧元区和瑞士等发达经济体的借贷成本接近于零，那些地方的债券收益率目前也处于低档，因此以主要货币赚钱的机会有限。

根据期权价格推算的隐含波动率暗示，汇率不太可能大起大落。一个月期欧元/美元隐含波动率 处于2007年中期以来低点，美元/日圆隐含波动率 接近2012年底时的低点。

如果全球经济成长疑虑重现、地缘政治紧张局势升温、或者美联储收紧政策时点早于预期，则波动率可能激升。但预计目前波动率将保持在低位，从而鼓舞投资者的风险意愿。

如果投资者惊慌失措而出脱仓位，利差交易本身会让波动性放大，但目前来看还不必担忧，因为这种交易才刚刚开始升温。

“现在还只是在利差交易周期的开头，因此波动性不大可能受到仓位变化的牵引，”汇丰外汇策略主管David Bloom表示，“本次波动率下滑的最佳操作方式，就是买入高收益的‘脆弱五国’货币。”(完)