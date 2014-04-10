美日贸易：日本可能大幅削减美国进口牛肉关税，为TPP奠定基础--日经

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透东京4月10日 - 日本经济新闻周四报导，日本考虑在谈判中将美国进口牛肉关税从目前的38.5%降至不到10%，此举旨在为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)奠定基础。
拟定中的关税下调幅度远高于日本与澳洲方面达成的磋商成果。周一澳洲与日本达成贸易协议，内容包括将冷冻牛肉关税下调一半，至19.5%。
美国总统奥巴马将于4月24-25日访问日本，日本与美国希望在此之前达成双边贸易协议。美日双边协议，被视为TPP的关键内容，而TPP正是美国加强布局亚洲的核心策略。
日美贸易官员周四恢复谈判。根据双方消息，昨天逾10个小时的密集谈判取得一些进展，但在部分重大问题上仍存在分歧。
日本经济新闻报导称，如果美国牛肉进口数量因关税下降而大幅增加的话，日本也考虑进行限制，这是其方案的一部分。这篇没有援引任何消息来源的报导补充称，最终细节将在晚些时候敲定。
美国要求日本开放稻米、牛肉、猪肉、乳制品及糖等产品领域，但这些领域在日本具有重要政治影响力，安倍已誓言保护。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在抵达日本时表示，美国牵头的TPP旨在达到较日本-澳洲协议更高的标准，尤其是在牛肉方面。
周三谈判后，日本经济财政大臣甘利明表示，“一些方面的讨论已相当深入，但双方仍存在相当大的分歧”。弗罗曼称，磋商已取得一些进展，但“我们之间仍有分歧“。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。