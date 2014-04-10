美日贸易：日本可能大幅削减美国进口牛肉关税，为TPP奠定基础--日经

路透东京4月10日 - 日本经济新闻周四报导，日本考虑在谈判中将美国进口牛肉关税从目前的38.5%降至不到10%，此举旨在为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)奠定基础。

拟定中的关税下调幅度远高于日本与澳洲方面达成的磋商成果。周一澳洲与日本达成贸易协议，内容包括将冷冻牛肉关税下调一半，至19.5%。

美国总统奥巴马将于4月24-25日访问日本，日本与美国希望在此之前达成双边贸易协议。美日双边协议，被视为TPP的关键内容，而TPP正是美国加强布局亚洲的核心策略。

日美贸易官员周四恢复谈判。根据双方消息，昨天逾10个小时的密集谈判取得一些进展，但在部分重大问题上仍存在分歧。

日本经济新闻报导称，如果美国牛肉进口数量因关税下降而大幅增加的话，日本也考虑进行限制，这是其方案的一部分。这篇没有援引任何消息来源的报导补充称，最终细节将在晚些时候敲定。

美国要求日本开放稻米、牛肉、猪肉、乳制品及糖等产品领域，但这些领域在日本具有重要政治影响力，安倍已誓言保护。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在抵达日本时表示，美国牵头的TPP旨在达到较日本-澳洲协议更高的标准，尤其是在牛肉方面。

周三谈判后，日本经济财政大臣甘利明表示，“一些方面的讨论已相当深入，但双方仍存在相当大的分歧”。弗罗曼称，磋商已取得一些进展，但“我们之间仍有分歧“。(完)