《财经洞察》阿里巴巴主席马云亲身上阵百亿并购，或为绕开政策壁垒

* 两项A股公司并购符合集团策略，却由个人出面

* 巨额收购资金对个人压力相当大

* 政策壁垒可能是马云出手的主要原因

作者 林琦

路透上海4月10日 - 中国互联网巨头阿里巴巴集团IPO-ALIB.N一周内先后宣布的两项A股上市公司并购，投资主角并非市场所预期的阿里巴巴集团，而是集团董事会主席马云，却让市场众多猜疑。

近期宣布的恒生电子 和华数传媒 的并购案，涉及资金近100亿元人民币，收购资金主要由马云及其同事谢世煌来筹集，那这两项投资到底是马云的个人投资行为，还是故技重演，以个人身份代替集团投资，暂时绕开政策壁垒。结合各种信息综合分析，后者判断更符合逻辑。

阿里巴巴集团从去年开始，加大了并购力度，无论是之前宣布计划全购高德软件 ，还是控股或参股中信21世纪 、文化中国 和银泰商业 等，总计数百亿元的并购后面的投资逻辑还是清晰的，即扩展阿里巴巴互联网平台的广度和深度。简单而言，通过拓展新的应用及打通线上线下（O2O）渠道来引入更多人流和信息流。

阿里巴巴控股中信21世纪意在搭建药品电子商务平台，控股文化中国则是探索线上娱乐及媒体，参股银泰商业是为了阿里巴巴O2O战略找一个落地伙伴。

现在来看恒生电子和华数传媒，恒生电子是国内大部分基金公司、证券公司、银行、保险公司的IT提供商，收购恒生集团将有助于快速对接传统金融领域的核心客户。而华数传媒是国内领先的数字化内容提供商及互联网电视、三网融合的先行先试者。

华数传媒周三宣布拟向由巨人集团 董事会主席史玉柱、阿里巴巴集团主席马云、谢世煌等投资的云溪投资定向增发股票，筹资总额为65.36亿元，增发后云溪投资将持有华数传媒20%股权。而恒生电子上周四宣布，马云和谢世煌旗下的浙江融信收购其大股东恒生集团，间接持有上市公司20.62%股权，收购金额为32.99亿元。

从战略上看，这两项投资均符合阿里巴巴集团的发展思路，阿里巴巴集团近日还与华数传媒的大股东华数集团签署战略合作协议，双方在资本层面和技术层面将展开深度合作。那么，为何之前那么多的并购项目均由阿里巴巴集团主持，而这两项A股公司的投资却由马云和谢世煌个人担纲了呢？

此次收购的资金中，绝大多数来自银行借贷和关联人借贷，例如华数传媒的65亿元收购资金，基本来自浙江天猫给予谢世煌一笔上限为65.37亿元的十年期贷款，年复合利率8%；投资恒生电子的款项半数（17亿元）来自2-3年期的银行贷款，年利不高于7%。未来每年6-7亿元利息压力，以及巨额资金到期还本压力，无论是对于一向被外界认为是马云代言人的谢世煌，还是马云而言，都是相当沉重的。

谢世煌是马云当初创业时的“十八罗汉”之一，当初支付宝从股权关系上脱离阿里巴巴集团，改由浙江阿里巴巴电子商务公司直接控制，就有谢世煌的身影。浙江阿里巴巴电商公司当时股权结构是马云持股八成，谢世煌持有其余股权。当时马云的解释是因政策要求第三方支付机构的股东须为中国企业和个人，外资控股的阿里巴巴集团出面持股已不符合监管要求。

从以上案例展开去，那两项投资是否遇到同样的政策壁垒，使得马云不得不亲上前线呢？

从2011年修订的外商投资目录来看，在文化领域禁止外商投资的领域有：包括有线电视传输网在内的广播电视覆盖网、广播电视节目制作经营公司等。而华数传媒已拥有了杭州地区有线电视网和宽带网络，未来计划收购更多有线电视网络资产，从这一点上来分析，阿里巴巴集团并不适合直接参股华数传媒。

而恒生电子向国内绝大多数金融机构提供IT系统，等于掌握了这些金融机构的“后门”，这更不能让外资机构控股了。

从上述分析来看，有理由相信马云及其同事谢世煌再次扮演了“代持”角色。待未来时机成熟，这两项投资亦可能象当初支付宝一样清晰股权架构或是公布解决方案。

去年11月，支付宝公布了正在筹建的阿里巴巴小微金融服务集团的股权架构，40%股份分给马云在内的阿里巴巴小微金融集团和阿里巴巴集团的员工，马云所占股份将不会超过7.3%，其余六成用于分步引进战略投资者。