《全球主要央行动态》--4月10日

以下所列为上周四下午至本周四(4月3日-4月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。已公布的美联储当前16位决策官员的利率预估“点阵图”表明，2016年底时联邦基金利率将达到2.25%，比美联储官员12月时的预期高0.5个百分点。但会议记录显示，几位与会者称，点阵图“夸大了预期的转变，”表明美联储收紧政策的意愿没有点阵图所暗示的那样强烈。会议记录显示，决策者均希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。最新会议记录并未提供任何有关联储升息前提条件的新信息。

美联储理事塔鲁洛表示，美国经济最近几年的温和增长表现暗示，当升息时机到来时，美联储将可逐步调高利率，而不必担心通胀率突然大涨。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储可能至少在结束购债计划六个月后才会升息，且“只有在经济增长十分强劲的情况下”才会这么做。“可能是六个月，也可能是16个月，”埃文斯告诉记者。“如果让我来选择，我希望延长保持宽松政策的时间，我会将首次升息推迟至2016年，”埃文斯表示。但他指出，“实际上，我认为最可能的时间是2015年底。”

美联储官员柯薛拉柯塔及普洛瑟表示，美联储需要进一步说明什么样的具体经济状况将促使其上调利率。与此同时，芝加哥联储总裁埃文斯警告称，应该确保在经济未做好准备之前，不撤回货币 政策宽松立场。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔并称，美联储应有所行动，以显示其决心信守承诺，尽“一切努力”使美国经济恢复健康体质。他表示这些行动可能包括调降银行超额准备金利率。他还表示，美联储让通胀保持过低及失业率维持过高水准，就是在允许美国经济浪费“大量资源”。他忠告联储同僚要做的更多、更好。

圣路易斯联储总裁布拉德为美国宽松政策立场辩护时表示，倘若全球各央行总裁就货币政策进行协调，对全球经济的助益并不大。布拉德认为，美联储积极购债及誓言维持低利率，有效提振美国经济成长。他表示，如果情况并非如此的话，协调全球政策才有意义可言。

达拉斯联储总裁费希尔表示，政治僵局正拖慢美国经济增速，冲击全国企业信心和预算。他还表示，如果财政政策正确，美国经济将“非常迅速地发展”。费希尔表示美联储必须避免绑定在按日程规划的政策承诺上；相反，美联储应该保证前瞻性指引足够弹性，以便应对情况的变化。

**欧元区**

欧洲央行暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

德国央行总裁魏德曼表示，如需采取行动防止区内通胀深陷低位难以自拔，欧洲央行准备采取行动，但任何新举措都有风险，须慎重评估。魏德曼认为欧元区滑入通缩漩涡的可能性很低，但表示央行决策者正密切关注价格压力的变化。魏德曼表示，他依然反对欧洲央行的公债购买计划，如果通胀率仍远低于央行目标位，所有措施都应予以考虑。

欧洲央行决策者表示，央行将为大规模购买资产作准备，但距离最终开始执行该计划还有很长一段时间，并且，在开始行动前将先评估通胀前景是否改变。执委莫尔许表示，金融市场不应操之过急，预计央行马上会采取行动，他强调称，央行仍有再度降息的空间。副总裁冈斯坦称，低通胀使欧元区的“情势非常令人担忧”。但他还表示，在决定是否采取新的政策行动前，央行必须先评估中期通胀前景较上月设定的情景是否发生了变化。

欧洲央行管委诺沃特尼称，央行没有必要马上采取措施应对低通胀，因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。他并表示不排除进一步降息的可能。

德国法兰克福汇报报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果。一位央行消息人士对路透称，欧洲央行进行这类研究是为了评估大印钞票这类措施将会对欧元区通胀产生什么样的影响。

**中国**

中国人民银行行长周小川指出，要正确理解和执行货币政策，处理好保持物价基本稳定和促进经济发展、扩大就业之间的关系。他表示，要大力发展普惠金融，更好地适应群众和企业关于融资的需求；大力发展金融市场，拓宽多元化融资渠道。

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。央行网站上的新闻稿援引会议表示，将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

**日本**

日本央行维持现有货币刺激措施规模，相信不需要进一步出台支撑措施来抗击长期通缩，即便消费税上调给日本经济前景蒙上阴影。央行维持对经济前景的乐观看法，并确信日本将在明年4月前后达成2%的通胀目标，表明近期不会出台更多宽松举措。

日本央行总裁黑田东彦表示，强劲内需推动经济出现良性循环；由于消费税上调前释放的消费活动，自4月起消费可能下降，但不大可能中断日本经济中出现的良性循环。黑田东彦称，由于上调消费税的影响，日本经济第二季可能下滑，但会在就业和收入改善的带动下从夏季开始反弹。2014财年末至2015财年初左右日本通胀率可能会达到央行设定的2%目标。

日本央行表示，第四季日本产出缺口接近0.1%，显示随着经济中闲置产能减少，通胀压力可能增加。日本央行在月度经济报告中称，产出缺口较去年7-9月当季的相当于1.1%的国内生产总值(GDP)有所改善，显示经济中闲置的产能减少。

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，消费引领的经济复苏所面临的物价上行压力加剧，物价上行压力蔓延的可能性很高。但日本经济受到内需的引领，处于逐步复苏的轨道，即便受到消费税上调的暂时拖累，经济增速仍将继续高于潜在增长率。

**韩国**

韩国央行决定维持利率于2.50%不变，符合预期。该央行评估了国内的低通胀状况和海外不确定性因素。央行新闻稿指出，货币政策委员会预计通胀将逐步上升，但暂时仍将维持低位。展望未来，在密切关注主要国家货币政策变化、部分新兴市场国家经济增长趋弱、以及东欧地缘政治风险等外部风险因素的发展和影响的同时，委员会将引导货币政策令中期消费者物价涨幅控制在通胀目标区间内，并支持经济增长的持续复苏。

韩国央行新任总裁李柱烈称，内需和外需均维持复苏趋势，通胀率下半年将升至2.5%左右；由于计算方法的改变，2014年GDP增速预估自3.8%修正为4.0%；2014年通胀率预估则自2.3%下调至2.1%，主因第一季通胀率较低。李柱烈并表是用政策利率来应对供给驱动的通胀并不可取。

**其他央行**

瑞典央行维持指标利率在0.75%不变，符合市场预期，但也表示目前认为短期内或许需要降息的可能 性提高。瑞典央行亦下调2015年第一季度和2016年的利率平均预估。

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，符合预期；其并将存款工具利率(FASBI)和贷款工具利率分别维持在5.75%和7.50%不变。央行并预计第一季GDP增长5.77%，稍高于去年第四季的5.72%。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行仍警惕国内流动性和国际形势发展，包括美联储政策变动，以控制金融 系统风险。泰谭柯对记者表示，货币政策当局将继续监控“国内流动性，以确保不会出现金融稳定风险。” (完)

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