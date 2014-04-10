电脑产业：全球PC出货量连续第八个季度下滑--行业研究机构

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透旧金山4月9日 - 两家市场研究机构周三公布的数据显示，2014年前三个月全球个人电脑(PC)出货量连续第八个季度下降，尽管公司客户对电脑更新换代令行业有所提振。
IDC在一份新闻稿中指出，由于消费者持续转向平板电脑和智能手机，3月所在季度的PC出货量较上年同期降低4.4%。IDC此前预计该季下滑5.3%。
Gartner则在新闻稿中表示，3月所在季度PC出货量的降幅为1.7%。
两家机构都表示，第一季出货量受到企业在Windows XP操作系统退休前替换旧电脑的提振。
“向更具移动性的设备和使用模式转化的趋势不太可能止步，尽管随着平板电脑普及率上升，对PC出货量的短期影响可能放缓。”IDC表示，“PC出货量有稳定的可能，但增长的机会不大。”
Gartner称，第一季PC总出货量为7,660万台，而IDC认为是7,340万台。(完) (编译 石冠兰 审校 屈桂娟)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。