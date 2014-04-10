更新版 1-台湾汇市：台币盘中涨幅收敛，因韩元在官员口头干预后自高位回落

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(新增交易员评论与更新报价)
路透台北4月10日 - 台币兑美元 盘中涨幅略有收敛，因韩元在企划财政部官员讲话后自盘中高位回落，离岸人民币也自6.19回到6.20价位，使得台币实质价位又回到30.00价位附近。
交易员表示，由于亚币短线累计升幅不小，且预料央行干预动作将加大，外资在亚洲可能随时获利了结。至于台湾央行今早并未大力阻升，仅在29.93-29.94价位附近踩煞车。
〞外资有些获利回吐，但趋势好像还没改变。 〞 一位本地银行交易员称。
另一本地银行交易员则表示，盘初进口商有进场买汇，承接价位多在29.95-29.96。由于韩元与人民币都出现触顶迹象，预料今日台币高点已经出现，盘中料在既有区间内震荡。
台币盘初因国际美元走疲带动随韩元大涨，台币兑美元一度升至29.910，这创下1月2日以来的盘中高位，当日盘中台币汇价最高来到29.770。
美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。
韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。官员说法令韩元自高位回落。本地时间10:23，韩元兑美元报1,034.1/1,034.5%。
交易员预估，今日实质交易区间暂看29.90-30.05。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在29.910-30.019，上日台币实质交易区间主要在30.030-30.103。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在29.956/29.976左右，上日纽约盘收在29.920。
交易员预测今日集中交易区间：
29.90-30.05
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--《焦点》美联储官员担心投资者对决策层的利率预期反应过度--会议记录 (完) (记者 董永年/高洁如; 审校 林高丽/黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。