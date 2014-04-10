更新版 1-台湾汇市：台币盘中涨幅收敛，因韩元在官员口头干预后自高位回落

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路透台北4月10日 - 台币兑美元 盘中涨幅略有收敛，因韩元在企划财政部官员讲话后自盘中高位回落，离岸人民币也自6.19回到6.20价位，使得台币实质价位又回到30.00价位附近。

交易员表示，由于亚币短线累计升幅不小，且预料央行干预动作将加大，外资在亚洲可能随时获利了结。至于台湾央行今早并未大力阻升，仅在29.93-29.94价位附近踩煞车。

〞外资有些获利回吐，但趋势好像还没改变。 〞 一位本地银行交易员称。

另一本地银行交易员则表示，盘初进口商有进场买汇，承接价位多在29.95-29.96。由于韩元与人民币都出现触顶迹象，预料今日台币高点已经出现，盘中料在既有区间内震荡。

台币盘初因国际美元走疲带动随韩元大涨，台币兑美元一度升至29.910，这创下1月2日以来的盘中高位，当日盘中台币汇价最高来到29.770。

美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。

韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。官员说法令韩元自高位回落。本地时间10:23，韩元兑美元报1,034.1/1,034.5%。

交易员预估，今日实质交易区间暂看29.90-30.05。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在29.910-30.019，上日台币实质交易区间主要在30.030-30.103。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在29.956/29.976左右，上日纽约盘收在29.920。

交易员预测今日集中交易区间：

29.90-30.05

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