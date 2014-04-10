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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 10:04 BJT

菲律宾央行：维持利率稳定的空间逐渐缩窄--总裁

路透马尼拉4月10日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯称，该央行见到维持货币政策稳定的空间逐渐缩小，因物价和金融稳定的压力正在浮现。

“尽管我们预期今年和明年的通胀率将降至目标区间内，但相较于去年，我们今年的操作环境有更多的挑战，”泰谭柯在发给记者的电子邮件中称。

菲律宾央行将今年通胀率目标区间定在3-5%左右，明年定在2-4%。

“维持利率稳定的空间缩窄，”泰谭柯指出，平均通胀预期“在目标区间中点的上方”。

菲律宾3月通胀率连续第二个月下滑，来到3.9%。

菲律宾央行在3月27日会议上一如预期维持政策利率不变，但将银行准备金率调高了1个百分点至19%，以吸收过多的流动性。

央行下次政策会议将在5月8日举行。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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