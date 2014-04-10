美国个股：惠普将支付1.08亿美元和解国外行贿案调查

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透华沙/华盛顿4月9日 - 美国官员周三表示，惠普 同意支付1.08亿美元，以和解美国政府对其部分国外部门向政府官员行贿以获取合约的调查案。
美国司法部表示，惠普的俄罗斯子公司已认罪，该子公司透过提供昂贵名表及游泳馆技术等方式，行贿数以百万计美元，来争取俄罗斯联邦检察官办公室的业务。
惠普在波兰和墨西哥的部门亦和解在这些国家争取合约相关的刑事指控。波兰检察官指控一当地惠普高层主管行贿。
美国证券交易委员会(SEC)与惠普对于子公司不当支付政府官员贿款的指控达成和解。
“惠普子公司成立贿赂基金用来支付贿款...运用两套帐册来追踪收贿者，并使用匿名电邮帐号及预付费手机来安排隐密会晤以交付成袋的现金，”副助理检察长Bruce Swartz在宣布和解时表示。
惠普执行副总裁暨总顾问John Schultz在声明稿中表示，惠普完全配合调查。
Schultz表示，“在该和解案中所提到的不当行为仅是公司不再任用的少数人所为。”(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。