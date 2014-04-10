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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 10:30 BJT

《即时观点》澳洲3月就业人口增加，失业率意外下降

背景：

--分析师预估中值显示，在2月意外强劲增长后，3月就业人口料微增5,000人，分析师预估区间为减少2万人至增加2.5万人。

--失业率逐步走高，分析师预估为6%，预估区间为5.9-6.2%。

--2月就业人口大幅跳涨可能部分归因于统计噪声，高估了劳动力市场的真正实力。

--不过前几个月数据得到上修，意味着趋势确实改善，从招聘广告到企业调查等一系列反映劳动力需求的领先指标也突显了这一点。

--澳洲央行预计未来几季失业率还将保持上升，但同时也暗示利率前景稳定。

--就业参与率下降有助于阻止失业率上升。虽然这有时候让求职者沮丧，但也反映出婴儿潮出生人口日趋老龄化并进入退休，这更多是结构性问题而非周期性。(完)

(编译 徐文焰/李爽/李婷仪/王兴亚/郑茵/杜明霞 审校 孙茉莉/张若琪/于春红)
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