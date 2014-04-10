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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元自高位下跌，此前中国公布疲弱贸易数据

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* 澳元兑美元从0.9435跌至0.9420以下，此前中国公布疲弱贸易数据

* 中国进出口均较预期为差，引发中国经济成长疑虑

* 市场或许认为该数据提高了中国做出政策回应的可能性

* 澳元兑美元若回到0.9385/95，将填补澳洲就业数据公布后的跳空缺口。(完)

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