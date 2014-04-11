版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月11日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期1,160.00亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 3兆(万亿)3,704.75亿台币：

04/14 2,142.00亿台币

04/15 962.50亿台币

04/16 834.00亿台币

04/17 3,360.00亿台币

04/18 3,629.50亿台币

04/21 4,008.30亿台币

04/22 1,028.50亿台币

04/23 2,338.70亿台币

04/24 2,208.80亿台币

04/25 729.50亿台币

04/28 4,217.50亿台币

04/29 1,825.65亿台币

04/30 3,544.30亿台币

05/01 2,865.50亿台币

05/02 10.00亿台币

--国库券到期350亿台币

04/24 财102-8期273天国库券到期350亿

--公债还本付息40.83125亿台币

04/21 89乙1期14息 19.68125亿

04/23 88乙1期15息 21.15亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--04/14：央行发行2年期定期存单，预计金额100亿台币，4月11日标售。

--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐