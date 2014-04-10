台湾债市：指标券殖利率早盘殖利率走跌，市场推迟FED升息时点

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透台北4月10日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周四走跌，受到市场预期美国邦储备理事会升息时点可能较先前预估延后的影响，令美债殖利率走跌。
交易员指出，美10年期公债预期区间可能在2.65%-2.80%，目前偏在低档整理，若有进一步跌破则可能带动台债重启一波多头。五年期公债103/4期目前殖利率在1.08%附近面临阻力。
〞台湾和美国的央行都一样，可能没有大家所想像的鹰派。〞一位大型银行交易员说。
另外一位大型证券商交易员也说，台币近期走强，外资明显汇入，这令市场的短券交易回归热络。比如说，今年初发行的103/1期两年公债，在处所的交易近日跌约3-5基点；其他存续期更短的冷券跌幅也颇为显着。
台币兑美元 盘初升逾2角以上，由于国际美元走疲，台币随韩元大涨，不但升破30整数关卡，也创下三月来高位。
美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。指标10年期公债 收益率较周二尾盘升2个基点，报2.704%。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4期殖利率在1.08%前止步，压力颇大
* 10年债103/6殖利率经过大型金融机构在1.60%以上持续买入，交易区间稍下移至1.56-1.61%
* 冷券成交热络，比如103/1期、102/7期短券都有买盘积极进驻
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.08-1.09%
* 10年公债103/6 ：1.56-1.57%
本地时间10:16时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.85基点报1.0807%。
* 10年公债103/6殖利率跌0.7基点报1.5625%。
以下为最新相关报导链接：
--《焦点》美联储官员担心投资者对决策层的利率预期反应过度--会议记录
--《综述》美国2月趸售库存增速放慢，第一季经济成长料受冲击
--美国利率：由于经济增长温和，无需迅速升息--美联储理事塔鲁洛 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。