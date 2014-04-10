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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:11 BJT

台湾债市：指标券殖利率早盘殖利率走跌，市场推迟FED升息时点

路透台北4月10日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周四走跌，受到市场预期美国邦储备理事会升息时点可能较先前预估延后的影响，令美债殖利率走跌。

交易员指出，美10年期公债预期区间可能在2.65%-2.80%，目前偏在低档整理，若有进一步跌破则可能带动台债重启一波多头。五年期公债103/4期目前殖利率在1.08%附近面临阻力。

〞台湾和美国的央行都一样，可能没有大家所想像的鹰派。〞一位大型银行交易员说。

另外一位大型证券商交易员也说，台币近期走强，外资明显汇入，这令市场的短券交易回归热络。比如说，今年初发行的103/1期两年公债，在处所的交易近日跌约3-5基点；其他存续期更短的冷券跌幅也颇为显着。

台币兑美元 盘初升逾2角以上，由于国际美元走疲，台币随韩元大涨，不但升破30整数关卡，也创下三月来高位。

美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。指标10年期公债 收益率较周二尾盘升2个基点，报2.704%。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4期殖利率在1.08%前止步，压力颇大

* 10年债103/6殖利率经过大型金融机构在1.60%以上持续买入，交易区间稍下移至1.56-1.61%

* 冷券成交热络，比如103/1期、102/7期短券都有买盘积极进驻

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.08-1.09%

* 10年公债103/6 ：1.56-1.57%

本地时间10:16时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.85基点报1.0807%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.7基点报1.5625%。

以下为最新相关报导链接：

--《焦点》美联储官员担心投资者对决策层的利率预期反应过度--会议记录

--《综述》美国2月趸售库存增速放慢，第一季经济成长料受冲击

--美国利率：由于经济增长温和，无需迅速升息--美联储理事塔鲁洛 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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