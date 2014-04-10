香港新股：中国猪肉食品企业万洲国际IPO拟筹高至411亿港元--销售文件

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国猪肉食品企业--万洲国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至411亿港元（53亿美元），这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。
文件显示，万洲国际设定招股价为每股8-11.25港元，初步拟发售36.55亿股股份，集资292-411亿港元。
这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO，仅次于2001年卡夫食品 的87亿美元。同时继2010年友邦保险 上市集资205亿美元后亚太区最大宗IPO。
原名“双汇国际”的万洲是全球最大的猪肉食品企业，以发售价计上市市值约151-212亿美元。
是次发售股份之中，80%为新股，余下为旧股，售股股东包括高盛 子公司、新加坡淡马锡 、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。新天域资本由前中国国务院总理温家宝儿子温云松创立。
文件显示，是次集资所得款项将主要用于偿还银团贷款，如有余额则用作营运资金及其他一般企业用途。
该公司今天起路演，预计于22日定价，30在联交所挂牌上市，上市编号为“0288.HK”。
路透此前的报导称，万洲已聘请多达28家承销商，创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最，打破纪录保持者--中国银河证券 ，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。公司希望能以15-20.8倍市盈率进行招股。
公司于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业--史密斯菲尔德，合并后拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5,000万头，肉类产销量680万吨。旗下企业包括在深交所上市的双汇发展 。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。