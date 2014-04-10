香港新股：中国猪肉食品企业万洲国际IPO拟筹高至411亿港元--销售文件

路透香港4月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国猪肉食品企业--万洲国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至411亿港元（53亿美元），这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。

文件显示，万洲国际设定招股价为每股8-11.25港元，初步拟发售36.55亿股股份，集资292-411亿港元。

这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO，仅次于2001年卡夫食品 的87亿美元。同时继2010年友邦保险 上市集资205亿美元后亚太区最大宗IPO。

原名“双汇国际”的万洲是全球最大的猪肉食品企业，以发售价计上市市值约151-212亿美元。

是次发售股份之中，80%为新股，余下为旧股，售股股东包括高盛 子公司、新加坡淡马锡 、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。新天域资本由前中国国务院总理温家宝儿子温云松创立。

文件显示，是次集资所得款项将主要用于偿还银团贷款，如有余额则用作营运资金及其他一般企业用途。

该公司今天起路演，预计于22日定价，30在联交所挂牌上市，上市编号为“0288.HK”。

路透此前的报导称，万洲已聘请多达28家承销商，创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最，打破纪录保持者--中国银河证券 ，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。公司希望能以15-20.8倍市盈率进行招股。

公司于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业--史密斯菲尔德，合并后拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5,000万头，肉类产销量680万吨。旗下企业包括在深交所上市的双汇发展 。（完）