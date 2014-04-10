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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 10:38 BJT

日本股市：日经指数反弹，FED会议记录减轻升息担忧

指标出口股逆势上涨支撑大盘，本田汽车 上涨0.9%，索尼 上涨1.1%，佳能 上涨1.6%。

东证股价指数 上涨1.2%至1,164.27点，JPX-日经400 上涨1.2%，报10,596.21点。(完)
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