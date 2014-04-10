中国债市动态：三年以内短券收益率小降，经济数据不佳未提振情绪

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周四早盘现券交投以三年以内期限为主，伴随收益率小降。经济形势不佳导致对政策放松预期有所增加，但资金面的不确定性，以及新债供给过密压制市场情绪，债市因此延续稳势，五年以上品种并略受冷落。
交易员预计，4月开始，季度缴税等因素将考验流动性。不过短期内类似降准的放松政策出台可能性不大，在关注未来公开市场操作力度的同时，现券料继续震荡盘整。
央行公开市场今日进行了总额1,140亿元人民币的正回购操作，加上周二的630亿元，本周将净投放550亿元，为春节首次单周净投放。
华北一银行交易员称，早盘现券“一至三年比较活跃，(收益率)小幅下行，5-10年报价很少。”
上海一银行交易员并表示，因预计放松政策一时难以出台，稍早公布的贸易数据不佳，也未明显提振债市情绪。短期内还是央行公开市场操作、资金面的变化，以及新债供给等因素，对现券影响更为直接。
国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。
中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。海关数据并显示，3月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为9亿美元。
一级市场方面，农发行稍早招标的一年和三年债，结果基本符合预期，对二级市场几乎未产生影响。
农发行稍早招标的一年期固息债，中标利率4.75%，基本接近于此前4.76%的预测均值。同时招标的三年期固息增发债，中标收益率为5.2845%，略低于5.30%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为4.06倍和3.36倍。
另外，铁路总公司同时招标发行的今年首期10年期固息债，中标利率为5.78%，投标倍数1.28倍。此前其设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。
剩余期限约2.77年的固息国开债最新成交 在5.2900%，上日尾盘为5.3096%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.198元，较上日结算价上涨0.112元，或0.12%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。