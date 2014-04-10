中国债市动态：三年以内短券收益率小降，经济数据不佳未提振情绪

路透上海4月10日 - 中国银行间市场周四早盘现券交投以三年以内期限为主，伴随收益率小降。经济形势不佳导致对政策放松预期有所增加，但资金面的不确定性，以及新债供给过密压制市场情绪，债市因此延续稳势，五年以上品种并略受冷落。

交易员预计，4月开始，季度缴税等因素将考验流动性。不过短期内类似降准的放松政策出台可能性不大，在关注未来公开市场操作力度的同时，现券料继续震荡盘整。

央行公开市场今日进行了总额1,140亿元人民币的正回购操作，加上周二的630亿元，本周将净投放550亿元，为春节首次单周净投放。

华北一银行交易员称，早盘现券“一至三年比较活跃，(收益率)小幅下行，5-10年报价很少。”

上海一银行交易员并表示，因预计放松政策一时难以出台，稍早公布的贸易数据不佳，也未明显提振债市情绪。短期内还是央行公开市场操作、资金面的变化，以及新债供给等因素，对现券影响更为直接。

国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。海关数据并显示，3月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为9亿美元。

一级市场方面，农发行稍早招标的一年和三年债，结果基本符合预期，对二级市场几乎未产生影响。

农发行稍早招标的一年期固息债，中标利率4.75%，基本接近于此前4.76%的预测均值。同时招标的三年期固息增发债，中标收益率为5.2845%，略低于5.30%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为4.06倍和3.36倍。

另外，铁路总公司同时招标发行的今年首期10年期固息债，中标利率为5.78%，投标倍数1.28倍。此前其设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。

剩余期限约2.77年的固息国开债最新成交 在5.2900%，上日尾盘为5.3096%。