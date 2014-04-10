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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 13:47 BJT

台股业绩：台积电3月合并营收499.6亿台币，年增率13.2%

路透台北4月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，3月合并营收为499.6亿台币，较上年同期成长13.2%。

台积电累计第一季合并营收达1,482.2亿台币。台积电此前上修第一季营运展望，营收预计约1,470亿台币，毛利率预计为47%，而营业利益率则约提高至35%。

该股今日收0.42%，报119.5台币；大盘加权股价指数 收涨0.2%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 3月 499.6 +6.7 +13.2

2014年 2月 468.3 -8.9 +13.7

2014年 1月 514.3 +3.5 +8.4(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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