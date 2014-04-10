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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 10:46 BJT

台湾股市：早盘自高点微幅回落，台积电公布营收前持稳

路透台北4月10日 - 台湾股市周四早盘微跌0.1%，投资者在上日创下近三年最高收位之后暂时缩手。

0215GMT，加权股价指数 跌至8,922.71点，与亚洲其它股市趋势基本一致。台股周三创下逾34个月收盘高位。

晶圆代工大厂台积电 微升0.4%。台积电盘后将公布3月营收。

在涨势突出个股中，群创光电 升1%。本地媒体报导称，该公司3月营收大幅高于2月。友达 涨1%。(完)
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