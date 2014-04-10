《焦点》日本央行总裁现场发布会论调强硬，旨在修正政策预期而非政策

尽管这使得一些投资者大感意外，但一些知名的日本央行观察家认为这只是表达方式的变化。

“他的立场没有改变，但他传达出了要改变市场对出台更多宽松举措预期的意图--纠正对于实施宽松举措的轻率预期，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称。

可以肯定的是，并不是每个人都留下了深刻印象。

“这对市场发出的信号就是，他别无选择，只有宣读属下给他准备的文稿，这是老式央行文化的形象，”法国巴黎银行的全球股市主管Kyoya Okazawa称，他认为这次演讲“并不鼓舞人心”。

就像自去年4月实施宽松政策以来每次会议所做的那样，日本央行再度维持了增加基础货币年增60-70万亿日圆的承诺。

上个月的一份路透调查显示，分析师预计，出于对核心消费者通胀率的疑虑，日本央行将在7月再度放宽政策。

现在的讯息看来这个可能性不大了，除非发生极为严重的情况，黑田东彦才会改变政策。

日本央行更加开放的作风是多年来深思熟虑的结果，官员们宣称这是采取了当今被视作最佳的央行沟通策略，向美联储和欧洲央行看齐。

然而，市场对于黑田东彦言论的反应却表明，他现在面临着美联储主席叶伦等其他央行总裁面临的同样挑战：不要被市场误读。(完)