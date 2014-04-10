中国能源：美国页岩气商机进化，将使其成为中国主要LPG供应方之一

中石化是中国最大的乙烯生产商，该公司在研究以美国LPG来生产石化产品，因价格较便宜且传统原料石脑油供应短缺。石脑油是原油炼制过程中的一项产物。

中石化研究分支副主管Mao Jiaxiang称，美国页岩油气荣景，可能带动中国石化产业发展的新方向。

他还表示，中石化正在评估美国轻质油气作为石化产品原料相较于石脑油的竞争力。

能源顾问公司FACTS Global Energy估计，到2020年，美国LPG出口料较去年增加约两倍，达到每日63.5-79.5万桶左右。

交易商称，中国已经敲定每日约10万桶的美国LPG长期进口协议，主要从2015-16年展开，除中石化外，其他参与者主要为较小型的企业。到2020年，中国整体LPG进口可能达到每日50万桶，是去年水准的近四倍，并超越新加坡和印尼等其他亚洲主要进口国。

“美国LPG供应过剩...可能让美国与中东直接竞争，争取中国市场，”亚太能源谘询(Asia Pacific Energy Consulting)的Al Troner称。

卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯等中东产油国的供应，合计占中国2013年每日13.2万桶液化石油气进口量的80%。

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