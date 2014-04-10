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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:06 BJT

日本债市：公债价格下跌，因日股反弹回升

交易商表示，日本央行例行买债市场操作中并未包括买进超长债，加上美国长期公债隔夜下跌，亦打压市场人气。

日股日经指数 上涨0.7%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.615% +0.5 0.610%

20年期公债 1.500% +0.0 1.500%

30年期公债 1.695% -0.5 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.89 -0.02 144.91

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 石冠兰/张荻)
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