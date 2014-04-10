德国经济：主要智库预测最低工资制将使得明年全国损失20万个就业岗位

路透柏林4月10日 - 一份即将在周四刊登的报纸报导称，主要经济智库将在它们一年两次的预估报告中警告，德国政府在全国范围内实行最低工资的计划，将导致明年减少20万个就业岗位。

而据另一份报纸，这些智库也上修了对德国2014年经济增速的预估。

德国报纸Der Tagesspiegel援引智库的报告称：“明年实施每小时8.5欧元(11.70美元)的最低工资标准，将损失大约20个就业岗位。”

这些机构已经在去年10月的分析报告中对最低工资计划的影响做出了警告，指出在德国东部将损失大量的就业岗位。

梅克尔内阁上周同意在全国范围内实施每小时8.5欧元的最低工资制。

德国商报(Handelsblatt)报导称，智库预测今明两年德国经济增速分别为1.9%和2.0%。去年德国经济增速仅为0.4%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)