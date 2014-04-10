德国经济：主要智库预测最低工资制将使得明年全国损失20万个就业岗位

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透柏林4月10日 - 一份即将在周四刊登的报纸报导称，主要经济智库将在它们一年两次的预估报告中警告，德国政府在全国范围内实行最低工资的计划，将导致明年减少20万个就业岗位。
而据另一份报纸，这些智库也上修了对德国2014年经济增速的预估。
德国报纸Der Tagesspiegel援引智库的报告称：“明年实施每小时8.5欧元(11.70美元)的最低工资标准，将损失大约20个就业岗位。”
这些机构已经在去年10月的分析报告中对最低工资计划的影响做出了警告，指出在德国东部将损失大量的就业岗位。
梅克尔内阁上周同意在全国范围内实施每小时8.5欧元的最低工资制。
德国商报(Handelsblatt)报导称，智库预测今明两年德国经济增速分别为1.9%和2.0%。去年德国经济增速仅为0.4%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选