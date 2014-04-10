台湾债市：RP利率续在低位，资金需求方不排除再压低利率

路透台北4月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四仍在低位。市场资金持续宽裕，这令资金需求方姿态拉高，近期不排除再有压低利率的举措。

交易员表示，市场资金持续充裕，日前劳退基金取消利率下限，虽对债券附买回市场的直接影响较小，但还是让整体货币市场的资金持续宽裕。目前承做利率较高的证券商不排除有压低利率的打算。

〞今天很晚了还是有投信进来找券，如果有机会的话会往下开开看。〞一大型证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间低位在0.54-0.55%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

票券商的成交利率大致不变。主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。