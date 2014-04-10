香港个股：保利文化称仍在调查拍卖品丢失事件，料对经营无重大不利

路透香港4月10日 - 中国最大的艺术品拍卖行--保利文化集团股份有限公司 称，公司正就香港拍卖会一件拍卖品的怀疑丢失进行调查，但相信事件不会对其经营和业绩构成任何重大不利影响。

香港警方周三对路透称，一幅两天前在香港拍卖的画作不翼而飞，这幅画以约2,875万港元成交（370万美元）。有媒体报导称，这幅画可能被清洁人员误当作垃圾丢弃。

肇事的是保利香港拍卖会有限公司，为保利文化的附属公司。保利文件于联交所一份声明中称，董事会强调，保利香港拍卖在预展与拍卖会的拍品管理上，设有拍卖保险安排。

“凡属因本公司为拍卖品所购保险承保范围内的事件所导致的拍品灭失，本 公司将会按照香港有关保险的法律和条款去处理一切赔偿。”公司并称，本次事件不会对其业务经营和业绩构任何重大不利影响。

丢失的拍卖品是国画大师崔如琢的《山色苍茫酿雪天》，周一在香港拍卖成交，拍卖公司保利周二下午报警称画作不翼而飞。

保利文化周四早盘中段升0.74%，报34.25港元，扭转周三跌势。（完）

浏览联交所的声明，请点选：(here)