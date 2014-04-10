香港个股：保利文化称仍在调查拍卖品丢失事件，料对经营无重大不利

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 中国最大的艺术品拍卖行--保利文化集团股份有限公司 称，公司正就香港拍卖会一件拍卖品的怀疑丢失进行调查，但相信事件不会对其经营和业绩构成任何重大不利影响。
香港警方周三对路透称，一幅两天前在香港拍卖的画作不翼而飞，这幅画以约2,875万港元成交（370万美元）。有媒体报导称，这幅画可能被清洁人员误当作垃圾丢弃。
肇事的是保利香港拍卖会有限公司，为保利文化的附属公司。保利文件于联交所一份声明中称，董事会强调，保利香港拍卖在预展与拍卖会的拍品管理上，设有拍卖保险安排。
“凡属因本公司为拍卖品所购保险承保范围内的事件所导致的拍品灭失，本 公司将会按照香港有关保险的法律和条款去处理一切赔偿。”公司并称，本次事件不会对其业务经营和业绩构任何重大不利影响。
丢失的拍卖品是国画大师崔如琢的《山色苍茫酿雪天》，周一在香港拍卖成交，拍卖公司保利周二下午报警称画作不翼而飞。
保利文化周四早盘中段升0.74%，报34.25港元，扭转周三跌势。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。