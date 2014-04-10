《焦点》中国3月进出口下滑令人大跌眼镜，人民币汇率料维持弱势

* 3月进出口额同比双双明显下滑

* 反映外需疲软及去年基数畸高

* 二季度料好转，全年仍有望实现目标

* 外贸乏力料令人民币汇率维持弱势

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京4月10日 - 中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。

结合去年月度出口增速“两头高中间低”，分析人士预计，今年二季度出口将比一季度好，随着去年一些特殊因素的影响在4月中旬以后明显减弱，预计5月外贸增速有转正可能，未来将步入温和增长期。

“数据让人大跌眼镜，没想到这么差，肯定有基数的因素，另外一季度美国经济比预期要弱，也有影响，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。

在谈到近期人民币汇率走势时，他指出，“人民币汇率一季度从升到贬，央行引导在先、市场跟随在后，二季度预计仍维持贬值，大约在6.2-6.3元人民币之间波动。”

中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%；当月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为顺差9亿美元。整个一季度来看，出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。

中国外贸进出口及顺差图表 link.reuters.com/qyh48v

“一季度同比双双下降之势暂时的、短期的，随着去年一些特别因素的影响在4月中旬之后明显减弱，从5月份起进出口同比将恢复增长，并进入一个较为平稳的温和增长阶段，”海关总署新闻发言人郑跃声在答记者问时称。

他指出，一季度外贸确实遇到了一些困难，但不能高估这种困难，不能就此简单认为外贸出现了衰退；如果扣除去年同期存在的一些特别因素的影响，外贸仍然运行在基本合理区间。

受虚假贸易影响，去年一季度中国出口增速意外上升至18.4%的高位。海关新闻稿显示，2014年一季度中国内地对香港进出口大幅下降33.3%，这一降幅直接影响总体进出口增速近4个百分点。

国内外金融市场对中国贸易数据处之泰然。中国股市沪综指 周四早盘几无变动，持于昨日触及的七周高点附近；人民币兑美元即期 小幅走弱，最新报6.2059元人民币；亚洲股市延续近期强劲升势，澳元兑美元 在本国强劲就业数据支撑下亦保持坚挺。

**二季度出口有望将回升**

受春节因素影响，中国2月出口同比大幅下降18.1%。分析师原本预计随着春节效应退去，即便有去年高基数的存在，今年3月出口也有可能录得小幅增长。但事实却让市场大跌眼镜。

“原本预期3月都是正增速，负增长有一定原因是去年同期基数较高的因素，放缓可以理解，但跌了这么多就太出乎意料了，”华融证券研究部副总经理马兹晖评价称。

他指出，对香港出口下降可以理解，对欧盟表现也还可以，对美国几乎是没有增长，美国经济好转对中国外贸的拉动作用并没有明显体现；对日本和东盟出口增速都很低，虽然看起来还是正数，但其实已经非常低了。

"4月也很难乐观，主要是因为外围情况并不是太好，美国好转对中国外贸的拉动作用没有明显体现出来，原来的优势削弱了，但新的优势还没有形成，”马兹晖称。他认为5月增速转正的可能性大。

海关发布的数据显示，一季度中国对欧盟和美国的双边贸易总值同比分别增长6.3%和0.9%，去年全年分别为2.1%和7.5%；对东盟贸易仅增长2%，去年全年高达10.9%。

“去年4月中旬以后，内地对港贸易恢复正常。由此可以预判，今年5月份起，内地对港出口增速将明显回升，同时将带动总体出口和进出口增速的提高，”郑跃声称。

他认为全年实现7.5%的进出口增速目标还是有可能的。中国3月外贸出口先导指数环比升至41.7，显示未来2-3个月的出口相对乐观，预计二季度出口较一季度有所回升。

**人民币汇率仍将弱势**

中国3月贸易顺差77.1亿美元，较2月229.8亿美元的逆差已经有大幅改观。很多人原本担心2月逆差会持续，小幅顺差对汇率有心理上的支撑作用，但人民币汇率近期来看仍可能维持弱势。

“人民币贬值压力还会持续一段时间。政府有动机让汇率再弱一些，外贸压力现在很大，出口的确比较弱，”马兹晖称。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩也指出，导致近期人民币汇率偏弱的因素中贸易项目是其中的一个原因，但国际资本流动、居民持有外汇的意愿等也对汇率有影响。

他认为，未来还是应更多关注外管局推出的资本项目可兑换举措，看能不能起到更明显效果，促进资金的有序进出。

“小额的顺差不是太意外，贸易差额有季节波动性，2月出现逆差甚至大规模的逆差都不意外，3月往往是比2月改善的、会好转一些，70多亿的顺差还在意料之中，但还没有回到正常水平，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

人民币兑美元即期 自2月中旬以来持续走贬，目前在6.20元附近波动。自年初以来，累计贬值幅度已经达到2.45%，基本将去年全年约2.9%的升幅回吐殆尽。