全球经济：企业庞大债务对新兴国家构成风险--IMF报告

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透华盛顿4月9日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，庞大的企业债务使新兴国家更加脆弱，因为一旦发生危机，企业债务有可能迅速演变成金融体系问题。
IMF一项模拟发生严重危机的模型测试结果显示，可能回收无望的高负债企业债务，可能增加到7,400亿美元，相当于总数的35%。
“风险债务...现在甚至高过2008年9月雷曼兄弟垮台之后的水准，而且在亚洲、欧洲新兴国家、中东及非洲，现在也远高于危机前的水准，”IMF全球金融稳定报告指出。
这项研究报告每半年发表一次，内容列举出全球经济所面临的各项威胁。
IMF指出，在经过危机冲击后，体质脆弱的企业占比以阿根廷、土耳其、印度及巴西最高，占比可能超过50%。IMF运用15个国家为样本进行模型测试。
报告指出，匈牙利、印度、印尼、马来西亚及南非的银行业，在贷款损失的拨备最低，如果借款户贷款违约，可能需要额外的股本。
此外，银行业者的业务融资也过度依赖短期债务工具，而非存款，特别是在拉丁美洲及欧洲新兴国家，在突然发生投资人恐慌潮时，这是一大风险。
在美国，企业能够以比过去更宽松的条件举债，低门槛贷款及次顺位贷款日益盛行，如同金融危机之前一样。IMF指出，低门槛贷款通常应有的30-35个基点风险溢价已经消失。
IMF发现的另一项风险则是，现在愈来愈多人透过共同基金及上市交易基金(ETF)投资公司债。过去银行业者常会持有大量公司债，但新规实施后较不容易。
IMF指出，现在信贷市场发生贱价抛售的风险更高了，因为如果某件事引发散户不安，而所有人同时都想退出投资时，散户投资人现在更容易抛售这些贷款投资。
IMF表示，在欧元区主权债危机之后，欧元区的银行业者仍然被不良贷款压制，决策官员应该设法减少企业依赖银行提供信贷的程度。
IMF呼吁官员应松绑限制，让寿险公司及退休基金更容易放贷给难以取得银行融资的中小型企业，以及让信用评等较差的企业更容易安排公司债挂牌。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。