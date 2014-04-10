全球经济：企业庞大债务对新兴国家构成风险--IMF报告

路透华盛顿4月9日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，庞大的企业债务使新兴国家更加脆弱，因为一旦发生危机，企业债务有可能迅速演变成金融体系问题。

IMF一项模拟发生严重危机的模型测试结果显示，可能回收无望的高负债企业债务，可能增加到7,400亿美元，相当于总数的35%。

“风险债务...现在甚至高过2008年9月雷曼兄弟垮台之后的水准，而且在亚洲、欧洲新兴国家、中东及非洲，现在也远高于危机前的水准，”IMF全球金融稳定报告指出。

这项研究报告每半年发表一次，内容列举出全球经济所面临的各项威胁。

IMF指出，在经过危机冲击后，体质脆弱的企业占比以阿根廷、土耳其、印度及巴西最高，占比可能超过50%。IMF运用15个国家为样本进行模型测试。

报告指出，匈牙利、印度、印尼、马来西亚及南非的银行业，在贷款损失的拨备最低，如果借款户贷款违约，可能需要额外的股本。

此外，银行业者的业务融资也过度依赖短期债务工具，而非存款，特别是在拉丁美洲及欧洲新兴国家，在突然发生投资人恐慌潮时，这是一大风险。

在美国，企业能够以比过去更宽松的条件举债，低门槛贷款及次顺位贷款日益盛行，如同金融危机之前一样。IMF指出，低门槛贷款通常应有的30-35个基点风险溢价已经消失。

IMF发现的另一项风险则是，现在愈来愈多人透过共同基金及上市交易基金(ETF)投资公司债。过去银行业者常会持有大量公司债，但新规实施后较不容易。

IMF指出，现在信贷市场发生贱价抛售的风险更高了，因为如果某件事引发散户不安，而所有人同时都想退出投资时，散户投资人现在更容易抛售这些贷款投资。

IMF表示，在欧元区主权债危机之后，欧元区的银行业者仍然被不良贷款压制，决策官员应该设法减少企业依赖银行提供信贷的程度。