更新版 1-新债招标：农发行两期新债基本符合预期，供给压力下需求一般

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 农发行两期新债结果基本符合预期
* 正回购影响不大，资金面仍维持宽松
* 近期新债供给增多，机构需求一般 (新增评论)
路透上海4月10日 - 中国农业发展银行周四招标的两期新债基本符合预期。市场人士表示，央行虽然正回购回笼量增多，但是本周实现小额净投放，资金面仍旧维持宽松，有助机构参与本期新债投标，但在近期新债供给增多背景下，需求亦未明显热络，投标结果基本落在预期之内。
业内人士稍早透露，农发行招标的一年期固息债，中标利率4.75%，基本接近于此前4.76%的预测均值；同时招标的三年期固息增发债，中标收益率为5.2845%，略低于5.30%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为4.06倍和3.36倍。
“需求一般吧，基本在预期之内，正回购影响不大，还是净投放的，资金还是很宽松，”华南一参与投标的交易员表示，两期债期限短，受流动性影响更多。
央行公开市场今日将进行1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；据此计算，本周公开市场净投放资金550亿元，为春节后首现单周净投放。
银行间货币市场，主要品种质押式回购加权利率 持稳，场内流动性仍较为充足，资金拆借方需求集中在隔夜、七天。
华南另一银行交易员认为，虽然资金松对于现券短端品种有利，但是近期新债供给冲击又抵消了交易情绪，致该期债需求一般。
近期新债发行供给增多，除本周已结束发行的200亿元国开债、280亿元国债及100亿元农发债之外，明日还将有280亿元一年期国债、60亿元进出口债及国开行60亿元交易所债；而下周截止目前已出公告，新债供给已达680亿元。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三年期品种最新收益率分别报在4.8124%和5.3409%。
农发行此次发行的一年期为新发债，发行上限40亿元，三年期为今年第21期债的第二次增发，发行上限60亿元。农发行于3月中下旬招标及首次增发了第21期固息债 ，两次发行规模均为60亿元，票面利率5.10%，首次增发中标收益率5.2497%。
两期债具体发行条款:
第30期债 第21期二次增发债
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发行上限 40亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月16日 4月16日
起息日 4月16日 3月20日
发行期 4月11日-4月16日 4月11日-4月16日
上市日 4月18日 4月22日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。