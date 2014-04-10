更新版 1-新债招标：农发行两期新债基本符合预期，供给压力下需求一般

* 农发行两期新债结果基本符合预期

* 正回购影响不大，资金面仍维持宽松

* 近期新债供给增多，机构需求一般 (新增评论)

路透上海4月10日 - 中国农业发展银行周四招标的两期新债基本符合预期。市场人士表示，央行虽然正回购回笼量增多，但是本周实现小额净投放，资金面仍旧维持宽松，有助机构参与本期新债投标，但在近期新债供给增多背景下，需求亦未明显热络，投标结果基本落在预期之内。

业内人士稍早透露，农发行招标的一年期固息债，中标利率4.75%，基本接近于此前4.76%的预测均值；同时招标的三年期固息增发债，中标收益率为5.2845%，略低于5.30%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为4.06倍和3.36倍。

“需求一般吧，基本在预期之内，正回购影响不大，还是净投放的，资金还是很宽松，”华南一参与投标的交易员表示，两期债期限短，受流动性影响更多。

央行公开市场今日将进行1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；据此计算，本周公开市场净投放资金550亿元，为春节后首现单周净投放。

银行间货币市场，主要品种质押式回购加权利率 持稳，场内流动性仍较为充足，资金拆借方需求集中在隔夜、七天。

华南另一银行交易员认为，虽然资金松对于现券短端品种有利，但是近期新债供给冲击又抵消了交易情绪，致该期债需求一般。

近期新债发行供给增多，除本周已结束发行的200亿元国开债、280亿元国债及100亿元农发债之外，明日还将有280亿元一年期国债、60亿元进出口债及国开行60亿元交易所债；而下周截止目前已出公告，新债供给已达680亿元。

银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三年期品种最新收益率分别报在4.8124%和5.3409%。

农发行此次发行的一年期为新发债，发行上限40亿元，三年期为今年第21期债的第二次增发，发行上限60亿元。农发行于3月中下旬招标及首次增发了第21期固息债 ，两次发行规模均为60亿元，票面利率5.10%，首次增发中标收益率5.2497%。

两期债具体发行条款:

第30期债 第21期二次增发债

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发行上限 40亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月16日 4月16日

起息日 4月16日 3月20日

发行期 4月11日-4月16日 4月11日-4月16日

上市日 4月18日 4月22日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%