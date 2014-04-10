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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:34 BJT

更新版 1-日本经济：消费支出将推高物价压力--央行审议委员宫尾龙藏

宫尾龙藏说，那使得日本央行货币宽松政策具备开放式特性，可帮助维持通胀预期。

近期一连串疲软数据，使得安倍晋三刺激通胀政策能够支持复苏多久出现疑虑。例如，上周的短观调查显示，企业预期本次上调消费税的负面影响要大于1997年时。

这股疑虑使得外界仍然预期日本央行很快会采取行动，多数分析师认为7月之前央行将更进一步放松政策。

但央行总裁黑田东彦却乐观看待短观调查结果，称企业预计物价将稳步上升，且企业物价预期高于许多分析师原先所预估。(完) (编译 洪曦/白云/李婷仪 审校 高琦/张若琪/王冠中)
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