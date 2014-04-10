中港股市：香港政府官员称两地市场双向开放拟试点，落实料需数月

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 李克强提出促进中港两地资本市场双向开放
* 香港官员称中港部门正筹备推出试点计划
* 港交所盘中停牌，待公布互联互通可能性
路透香港4月10日 - 就中国总理李克强提出进一步促进中港两地资本市场双向开放，香港政府官员周四称，此举有助增加人民币资金于在岸和离岸市场之间的健康双向循环，目前两地监管机构正在筹备试点计划，预料需时数月才能正式落实。
李克强周四早在海南博鳌亚洲论坛年会发表主题演讲时提到，中国经济要从改革及调结 构找新动力，包括着力推动新一轮对外开放，扩大服务业和资本市场的开放，建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制，促进内地与香港资本市场双向开放，亦会与国际市场更深度融合。
香港财政司司长曾俊华随后向传媒表示，这是互惠互利的发展方向，对加强两地金融合作，具有重大意义。
“今次是一个试点计划，两地监管机构和交易所仍有很多筹备工作，需要几个月时间才能正式落实。”他并称，中国证监会和香港证监会稍后将有正式公布讲解计划具体细节。
曾俊华称，对内地来说，互联互通有助提高内地投资者的参与度，促进市场成熟稳步发展、资本项目逐步开放，亦有助人民币国际化进程。
对香港来说，互联互通有助促进香港和内地市场战略性融合，增加人民币资金于在岸和离岸市场之间的健康双向循环，进一步提高离岸人民币市场的流动性，并从中巩固和提升香港作为国际金融中心和离岸人民币业务中心的地位。
现时中港两地市场双向流动仅限于机构投资者，即QFII（合格境外机构投资者）、QDII（合格境内机构投资者）以及RQFII（人民币合格境外机构投资者），市场期望当局扩大流动范围至针对个人的QFII2和QDII2，并通过基金互认让两地基金产品进行互动，并扩大香港的人民币投资品种。
在李克强相关演说发表后随即停牌的港交所 称，将发表公告交代有关建立市场互联互通的可能性。
港交所于早上10时40分起暂停买卖，停牌前股价跌1.06%，报130.9港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。