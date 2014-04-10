中港股市：香港政府官员称两地市场双向开放拟试点，落实料需数月

* 李克强提出促进中港两地资本市场双向开放

* 香港官员称中港部门正筹备推出试点计划

* 港交所盘中停牌，待公布互联互通可能性

路透香港4月10日 - 就中国总理李克强提出进一步促进中港两地资本市场双向开放，香港政府官员周四称，此举有助增加人民币资金于在岸和离岸市场之间的健康双向循环，目前两地监管机构正在筹备试点计划，预料需时数月才能正式落实。

李克强周四早在海南博鳌亚洲论坛年会发表主题演讲时提到，中国经济要从改革及调结 构找新动力，包括着力推动新一轮对外开放，扩大服务业和资本市场的开放，建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制，促进内地与香港资本市场双向开放，亦会与国际市场更深度融合。

香港财政司司长曾俊华随后向传媒表示，这是互惠互利的发展方向，对加强两地金融合作，具有重大意义。

“今次是一个试点计划，两地监管机构和交易所仍有很多筹备工作，需要几个月时间才能正式落实。”他并称，中国证监会和香港证监会稍后将有正式公布讲解计划具体细节。

曾俊华称，对内地来说，互联互通有助提高内地投资者的参与度，促进市场成熟稳步发展、资本项目逐步开放，亦有助人民币国际化进程。

对香港来说，互联互通有助促进香港和内地市场战略性融合，增加人民币资金于在岸和离岸市场之间的健康双向循环，进一步提高离岸人民币市场的流动性，并从中巩固和提升香港作为国际金融中心和离岸人民币业务中心的地位。

现时中港两地市场双向流动仅限于机构投资者，即QFII（合格境外机构投资者）、QDII（合格境内机构投资者）以及RQFII（人民币合格境外机构投资者），市场期望当局扩大流动范围至针对个人的QFII2和QDII2，并通过基金互认让两地基金产品进行互动，并扩大香港的人民币投资品种。

在李克强相关演说发表后随即停牌的港交所 称，将发表公告交代有关建立市场互联互通的可能性。

港交所于早上10时40分起暂停买卖，停牌前股价跌1.06%，报130.9港元。（完）