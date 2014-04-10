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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:30 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双上涨，受乐观经济数据激励

受到这项强劲数据影响，期货市场<0#YIB:>已完全排除央行再度宽松政策的机率，年底前升息的机率则上升。价格反映出12月前升息的机率为30%，数据公布前为8%。

“澳洲央行将乐见这项数据，认为进一步支持了央行2月时转为立场持稳的决定，”Westpac分析师Sean Callow称。

“这为澳元/美元升势提供一些澳洲国内的动力，过去一周澳元/美元涨势主要是由美元走弱带动。”

若澳元/美元升破11月底高位0.9448美元，将上探0.9500。

中国最新数据再度表现欠佳，但澳元几无反应。

新西兰元兑美元 劲升至两年半高点0.8746美元，因预期新西兰元相对于美元的利率优势将扩大。

新西兰元全线上扬，兑日圆 跳升至盘中高位约89.20日圆，较海外低点高出约1%。

路透数据显示，新西兰元贸易加权指数 齐平实行浮动汇率以来高位81.03。(完)

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