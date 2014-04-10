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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:37 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至近六年高位，因出口商结汇且海外基金抛售美元

“尽管海外基金大举抛售美元，但当局疑似买进美元，形成一道阻力，抑制韩元进一步升值，”一汇市交易员表示。

韩元兑美元稍早一度高见1,031.4，为2008年8月12日以来最高。韩国企划财政部一高层官员因此对韩元急升发出警告。

三年期韩债期货6月合约 小跌0.04点至105.76。

0252GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,035.5 1,041.4

日圆/韩元 10.1599/649 10.2083

韩国公债期货 * 105.76 105.80

韩国综合股价指数 1,998.61 1,998.95

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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