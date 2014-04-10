中国货币市场：主要回购利率走稳，春节后首现单周净投放强化信心

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透北京4月10日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
中国央行公开市场今日将进行1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；据此计算，本周公开市场净投放资金550亿元，为春节后首现单周净投放。
”今天资金比较平和，供需上还是供给多一点，“华中一银行交易员称，”这周缴准，公开市场有了净投放这么一个姿态，说明央妈还是爱大家的，接下来缴税可能有冲击，但会紧多少还要看看。“
北京一大型银行交易员表示，机构心理上对缴税可能带来的资金收紧已经有所准备，但实际交易方面还是暂倾向拆入隔夜、七天品种。不过其预期，下周二(15日)进行的存准退款难完全对冲后面财税缴款的缺口，资金价格易上难下。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7479 2.7473 +0.06
七天 3.7151 3.6849 +3.02
14天 3.7121 3.7087 +0.34
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.5600 2.8000 +176.00
七天 3.2050 3.0300 +17.50
14天 3.3850 3.3600 +2.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.7900 +1.00
七天 3.7800 3.7000 +8.00
14天 3.7500 3.6600 +9.00
Shibor
其中:隔夜 2.7400 2.7400 +0.00
七天 3.7080 3.6700 +3.80
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。