中国货币市场：主要回购利率走稳，春节后首现单周净投放强化信心

路透北京4月10日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。

中国央行公开市场今日将进行1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；据此计算，本周公开市场净投放资金550亿元，为春节后首现单周净投放。

”今天资金比较平和，供需上还是供给多一点，“华中一银行交易员称，”这周缴准，公开市场有了净投放这么一个姿态，说明央妈还是爱大家的，接下来缴税可能有冲击，但会紧多少还要看看。“

北京一大型银行交易员表示，机构心理上对缴税可能带来的资金收紧已经有所准备，但实际交易方面还是暂倾向拆入隔夜、七天品种。不过其预期，下周二(15日)进行的存准退款难完全对冲后面财税缴款的缺口，资金价格易上难下。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7479 2.7473 +0.06

七天 3.7151 3.6849 +3.02

14天 3.7121 3.7087 +0.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.5600 2.8000 +176.00

七天 3.2050 3.0300 +17.50

14天 3.3850 3.3600 +2.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.7900 +1.00

七天 3.7800 3.7000 +8.00

14天 3.7500 3.6600 +9.00

Shibor

其中:隔夜 2.7400 2.7400 +0.00

七天 3.7080 3.6700 +3.80

三个月 5.5000 5.5000 +0.00