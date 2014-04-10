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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:39 BJT

韩国股市：因中国数据疲弱回吐涨幅，韩元上升拖累出口股

路透首尔4月10日 - 韩国股市抹去稍早涨幅，因中国出口数据弱于预期，抵消了美国股市的正面作用。

0252GMT，综合股价指数 持平于1,998.61点，此前一度触及1月2日迄今高位2,008.98点。

中国3月出口连续第二个月下降，让人们愈发担心该国疲弱的制造业。

美国股市周三大幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录显示联储支撑经济的立场要比原先预期的要强。

由于韩元快速上涨，权重出口类股面临卖压，因投资者担心其在海外市场的价格竞争优势下降。现代汽车 和起亚汽车 分别下跌1.9%和2%。

机动车零部件制造商现代摩比斯 大跌3.7%。

中午前海外投资者买超673亿韩元(6,460万美元)韩国股票，有望连续第12个交易日买超。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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