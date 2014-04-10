《分析》中国央行春节后首次单周净投放，货币政策料微调助力稳增长

* 公开市场自春节后首现单周净投放

* 财税缴款和新债供给压力下，央行未完全对冲较多到期资金

* 经济增速放缓财政扩张先行，货币政策料稳中偏宽配合

作者 丁淑琴

路透上海4月10日 - 本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

业内人士并指出，今年经济下行压力较大，决策层已明确表态将根据形势变化加大预调微调力度，棚户区改造等财政扩张政策已先行，相较于去年下半年偏紧的基调，货币政策亦会以稳健中略偏宽松予以配合。

“净投放应该还是着眼于4月份的财政缴款，提前留个富余量出来，不代表政策大幅放松，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则指出，面对国内经济增长乏力，财政政策刺激已“三轮驱动”，包括棚户区改造、高铁和中小企业减税，而货币政策如果太稳健，会对货币的短期利率影响较大。

“相比去年下半年，更宽松的货币环境，也是一种加大预调微调的手段，总体基调是稳健的，这个基调大前提下微调货币政策，比如资金市场的宽松程度比去年更松一点，”李刘阳称。

中国央行今日进行了1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；周二则累计进行了630亿元正回购；14天及28天期正回购中标利率均分别持稳在3.80%和4.00%。

本周共计有2,320亿元正回购到期，无逆回购和央行票据到期；路透据此计算，本周净投放550亿元。

资金面方面，本周初虽面临补缴存款准备金压力，但整体资金面并未受到太多扰动，供给颇为充裕，隔夜质押式回购利率 加权利率周四报2.7476%。

“现在并不紧，在市场利率并不很高，资金市场做拆借并不难的情况下，做净投放，感觉是不一样的。”李刘阳称。

中国国务院在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度，而货币政策应有效抑制通胀并保证金融市场流动性，并应令市场利率维持在适当水平。

上周三的国务院常务会议上，最新部署了加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/gyj48v

**货币环境略偏宽，利于维护资金利率稳定**

市场对中国经济增速放缓已基本达成共识，最新公布的3月进出口数据显示，进口同比增速降至13个月低位，出口增速延续前月跌势； 但国务院总理李克强最新表示，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

北京一大型银行交易员指出，从近期保增长策略来看，财政政策积极但采取定点发力方式，存在推高市场利率可能性，经济下行压力大，高层有降低融资成本的要求，今年货币政策将积极配合财政政策。

李刘阳也指出，如果单靠财政扩张，货币政策不配合，那么对国内总需求有抑制作用，“资金供应水平是有限的，财政刺激会挤占很多资源，导致剩余流入实体经济的很少。”

他认为，央行的态度相较于去年，开始有明显改变，去年是督促大家降杠杆，控制流动性风险，今年则会维持相对较宽松的货币环境，以配合预调微调的论调。

刘东亮也指出，与去年下半年相比，央行态度有所折中，预调微调已体现在央行操作中，“比如说正回购资金分布，已经考虑到财政缴款，这都是预调微调的一种。”

前述银行交易员还提到，后续货币政策调整将以公开市场操作方式为主，降准(降低存款准备金率)、降息的可能性小，不利于调结构，也无法改善银行存款流失现状。

市场表现今日相对平静，因机构多预期大幅宽松政策短期难出台，现券收益率短端小降，而主要质押式回购加权利率 持稳。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末再度重启14天正回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 630

(周四) 1,140

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 2,320

逆回购到期 --

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净投放 550(完)

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