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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 11:46 BJT

离岸人民币：中国联通计划发行三年期点心债，初始利率为4.25%

路透香港4月10日 - 中国三大电信运营商之一中国联通 将发行其首支点心债，期限为三年期，初始指导利率为4.25%。这也是中国主要电信商首次涉足境外人民币市场。

根据销售文件，该期点心债属于中国联通100亿元人民币中期票据计划一部份，但此次发债规模尚未决定。点心债暂未有评级。

银行人士指出，中国联通属于点心债市场较少见的科技板块，预料将受到有意分散投资组合的投资者欢迎。

根据汤森路透旗下IFR报导，该期债目前暂时录得逾40亿元认购意向。中国联通本周二在香港及新加坡进行路演。

安排行为中银香港、中国国际金融香港证券有限公司、摩根大通以及野村国际。（完） (记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
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