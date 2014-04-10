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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:01 BJT

《全球市场》亚股因美联储会议记录而上涨，未受中国疲弱贸易数据影响

澳元 也守在接近五个月高点0.9309美元附近，受惠于澳洲就业数据强劲。

另外，印尼股汇市下跌，上日国会选举中，主要反对党未能赢得足够席次，使得人气颇高的雅加达省长Joko Widodo若无其他政党的奥援，将难以获得提名总统大位。

油价也持坚，受助于美国汽油需求意外上升，且俄罗斯与西方国家因乌克兰东部动荡而关系紧张。

美国原油期货 报每桶103.23美元，周三曾高见103.77美元，是3月初以来最高水平。(完) (编译 戴素萍/徐文焰/张明钧/张若琪/李婷仪 审校 白云/李爽/王冠中/侯向明)
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