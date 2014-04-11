美国与加拿大经济指标预测--4月11日-4月18日****

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月7日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.1% +0.9% 核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 81.0 80.0 现况指数 96.3 95.7 预期指数 71.4 70.0 1430 美国ECRI经济领先指标 4月4日当周 -- 133.6 4月14日当周 4月14日(一) 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.4% 4月15日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月12日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 7.25 5.61 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -- +1.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月12日当周 -- +2.9% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入830 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 49 47 4月16日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 -- 351.0 再融资指数 -- 1,322.9 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 96.8 90.7 建筑许可年率(万户) 99.5 101.4 1300 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) -- +0.9% 产能利用率 78.8% 78.4% 4月17日(四) 1230 加拿大CPI(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.1% 央行核心CPI(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +1.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月12日当周 -- 30.0 四周均值(万人) -- 31.625 续请失业金人数(万人) 4月5日当周 -- 277.6 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正9.8 正9.0 4月18日(五) 1430 美国ECRI经济领先指标 4月11日当周 -- --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。