美国与加拿大经济指标预测--4月11日-4月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月7日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.1% +0.9% 核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 81.0 80.0 现况指数 96.3 95.7 预期指数 71.4 70.0 1430 美国ECRI经济领先指标 4月4日当周 -- 133.6 4月14日当周 4月14日(一) 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.4% 4月15日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月12日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 7.25 5.61 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -- +1.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月12日当周 -- +2.9% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入830 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 49 47 4月16日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 -- 351.0 再融资指数 -- 1,322.9 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 96.8 90.7 建筑许可年率(万户) 99.5 101.4 1300 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) -- +0.9% 产能利用率 78.8% 78.4% 4月17日(四) 1230 加拿大CPI(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.1% 央行核心CPI(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +1.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月12日当周 -- 30.0 四周均值(万人) -- 31.625 续请失业金人数(万人) 4月5日当周 -- 277.6 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正9.8 正9.0 4月18日(五) 1430 美国ECRI经济领先指标 4月11日当周 -- --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)