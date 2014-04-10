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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受日经指数走势牵动

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* 日经指数之前1.4%的涨幅已化为乌有，如今仅小升0.13%，日圆跟进

* 盘初高位102.14，已测试云区底部102.07，接下来测试101.78

* 2月机械订单下滑 ，但未冲击市况

* 从2014年低位拉出的趋势线，昨日再次确认，今日支撑位为101.52

* 下午日经指数表现至关重要。

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/gaj48v)(完)

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