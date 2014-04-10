投行观点：巴克莱称香港楼市基本因素不变，由估值带动的地产股升势难持久

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 投行巴克莱周四发表报告称，自3月中以来香港地产股反弹幅度达8%，跑赢大市，但相信这股升势主要受到估值吸引带动，楼市基本因素并没有根本改变；一旦地产股估值回到正常水平，地产股强势将告一段落。
报告指出，香港地产股于3月上旬下跌3.7%，同期恒生指数 下挫5.7%；但3月下旬地产股反弹5.4%，4月以来再升2.5%，走势均优于大盘，相信主要由便宜的估值带动。此外，特首梁振英月初表示暂停＂港人港地＂政策，因现时楼市已经不存在过热情况，令市场憧憬楼市辣招有可能＂减辣＂，亦为地产股带来正面的支持。
不过，巴克莱表示，该行对香港房地产市场审慎看法并无改变，楼价对收入比率处于13.3倍水平显示供楼负担能力仍然偏弱，租金收益率亦仅约3%，两项因素都影响楼市表现。
该行称，地产股股价上升较市场基本因素改善的速度为快，一旦股价反弹而估值重回正常水平，上升的理由就开始减退。该行表示，对香港楼市基本看法没有改变，仍维持预期住宅楼价于2013年10月至2015年底下跌三成的预测。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。