中国汇市：人民币即期早盘微贬，3月外贸疲软加深经济下行忧虑

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 人民币即期早盘小幅贬值
* 中间价小幅走弱
* 3月外贸双降加大中国经济下行忧虑
* 贸易顺差77亿美元对市场影响中性
路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘小幅走弱，中间价亦小贬。新出炉的贸易数据左右市场情绪，尽管贸易顺差高于市场预期，但3月进出口增幅双降加大中国经济下行忧虑，助推人民币汇市小幅走弱。
中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE]
交易人士称，贸易数据刚出来的一小段时间，受贸易顺差高于市场预期等影响，人民币汇率一度小幅走强，但随后反向走弱。市场认为贸易顺差77亿美元的水平相对偏小，但有利于监管层维护汇率相对弱势，对市场的影响呈中性。
“一季度贸易顺差水平偏小，但也不算特别坏，提供了人民币维持弱势的市场基础，...短期估计在6.1950上方运行。”一股份行交易主管称。
北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.2065元，上日收报6.2005元。今日人民币兑美元中间价 为6.151元，上日中间价为6.149元。
他并认为，一季度77亿美元的贸易顺差水平来看，人民币汇率继续大幅贬值的可能性已经不大，但也没有好到足以支撑人民币升值的地步，所以4月份人民币汇率更有可能维持现状。
而一位外资行交易员指出，顺差数据现在看来意义不大，关键是进出口增长率双双下降，显示经济形势不妙，这也会影响市场情绪。不过，现在还不好说本轮人民币小幅反弹就此宣告结束。
上述交易主管还指出，中国高层稍早出台小刺激政策，意味着中国政府已经在对经济可能的下滑做出反应。4月的贸易情况应该比3月更好，不排除下个月贸易顺差超过200亿美元。
欲浏览中国外贸进出口及顺差图表，请点击:(link.reuters.com/qyh48v)
全球汇市方面，美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周地点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2320/50，上日尾盘为6.216。
北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2040/54元，上一交易日尾盘报6.1905元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。