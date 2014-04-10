中国汇市：人民币即期早盘微贬，3月外贸疲软加深经济下行忧虑

* 人民币即期早盘小幅贬值

* 中间价小幅走弱

* 3月外贸双降加大中国经济下行忧虑

* 贸易顺差77亿美元对市场影响中性

路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘小幅走弱，中间价亦小贬。新出炉的贸易数据左右市场情绪，尽管贸易顺差高于市场预期，但3月进出口增幅双降加大中国经济下行忧虑，助推人民币汇市小幅走弱。

中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE]

交易人士称，贸易数据刚出来的一小段时间，受贸易顺差高于市场预期等影响，人民币汇率一度小幅走强，但随后反向走弱。市场认为贸易顺差77亿美元的水平相对偏小，但有利于监管层维护汇率相对弱势，对市场的影响呈中性。

“一季度贸易顺差水平偏小，但也不算特别坏，提供了人民币维持弱势的市场基础，...短期估计在6.1950上方运行。”一股份行交易主管称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.2065元，上日收报6.2005元。今日人民币兑美元中间价 为6.151元，上日中间价为6.149元。

他并认为，一季度77亿美元的贸易顺差水平来看，人民币汇率继续大幅贬值的可能性已经不大，但也没有好到足以支撑人民币升值的地步，所以4月份人民币汇率更有可能维持现状。

而一位外资行交易员指出，顺差数据现在看来意义不大，关键是进出口增长率双双下降，显示经济形势不妙，这也会影响市场情绪。不过，现在还不好说本轮人民币小幅反弹就此宣告结束。

上述交易主管还指出，中国高层稍早出台小刺激政策，意味着中国政府已经在对经济可能的下滑做出反应。4月的贸易情况应该比3月更好，不排除下个月贸易顺差超过200亿美元。

欲浏览中国外贸进出口及顺差图表，请点击:(link.reuters.com/qyh48v)

全球汇市方面，美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周地点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2320/50，上日尾盘为6.216。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2040/54元，上一交易日尾盘报6.1905元。