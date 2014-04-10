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债券 | 2014年 4月 10日 星期四 12:23 BJT

美国经济：第一季房屋止赎数量降至2007年第二季来最低--RealtyTrac

路透华盛顿4月10日 - RealtyTrac周四发布的报告显示，美国3月房屋止赎数量较上年同期下降23%，帮助推动美国第一季止赎数量降至2007年第二季以来最低水平。

报告显示，3月美国有117,485处物业被发止赎通知、安排拍卖或被银行收回，较2月触及的七年低点上升4%。按月上升主要是受到开始进入止赎程序的物业数量大增7%的推动。

美国房屋市场正在逐步回稳，得益于房价回升、就业稳步增加以及不良贷款减少。

有更多美国房主仍在按时还贷。3月美国止赎活动为连续第42个月同比下滑。

“止赎潮退去后，银行正把业务重点转回房屋资产...”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist表示。(完)
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