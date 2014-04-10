美国经济：第一季房屋止赎数量降至2007年第二季来最低--RealtyTrac

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透华盛顿4月10日 - RealtyTrac周四发布的报告显示，美国3月房屋止赎数量较上年同期下降23%，帮助推动美国第一季止赎数量降至2007年第二季以来最低水平。
报告显示，3月美国有117,485处物业被发止赎通知、安排拍卖或被银行收回，较2月触及的七年低点上升4%。按月上升主要是受到开始进入止赎程序的物业数量大增7%的推动。
美国房屋市场正在逐步回稳，得益于房价回升、就业稳步增加以及不良贷款减少。
有更多美国房主仍在按时还贷。3月美国止赎活动为连续第42个月同比下滑。
“止赎潮退去后，银行正把业务重点转回房屋资产...”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist表示。(完)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选