《中国债券市场每日交易备忘》--4月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标，中标利率预测均值3.57% 国开行至多35亿元两年期固息增发债10:00-11:00在上交所招标 国开行至多25亿元15年期年期固息债10:00-11:00在上交所招标 进出口行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.30% 宁沪高速 5亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行主承 北京控股集团25亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA-)，工行和中行主承 中国电力投资集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承 五洲交通 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行和招商证券主承 山东垦利石化集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 安信证券14亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 西南证券 6亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行主承 宁波经济技术开发区控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 北京海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，广发银行和国泰君安证券主承 云南省能源投资集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 云南能源投资集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 云南能源投资集团5亿元10中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 华电国际 26亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 宁波工业投资集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行主承 世茂股份 10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和上海银行主承 辽宁成大 10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和中行主承 宁波经济技术开发区控股公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 中国核工业建设集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和工行主承 龙净环保 3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行主承 滕州城市国资经营公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和国开证券主承 牡丹江国资投资控股公司18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，民族证券主承 沈阳农业高新区国资经营公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，安信证券和兴业证券主承 芜湖鸠江建设投资公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华林证券主承 沐阳金源资产经营公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 大连融强投资公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券和国开证券主承 南京江宁经济技术开发区10亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 潍坊市东方国有资产10亿元七年期固息债1480150，票面利率7.78% 五矿股份30亿元九个月期超短融011461004，票面利率5.20% 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融011410002，票面利率5.00% 大唐发电 40亿元100天期超短融011423002，票面利率4.95% 大唐集团50亿元四个月期超短融011411004，票面利率4.95% 中信证券 50亿元三个月期短融071403004，票面利率4.90% 中国航空油料集团30亿元一年期短融041466006，票面利率5.20% 华融证券5亿元三个月期短融071433002，票面利率4.94% 漳泽电力 10亿元一年期短融041456013，票面利率6.0% 兴业证券 18亿元三个月期短融071426002，票面利率4.88% 上海电力 15亿元一年期短融041461018，票面利率5.29% 百联集团10亿元一年期短融041451019，票面利率5.20% 江苏吴中 1.5亿元一年期短融041458026，票面利率7.40% 深圳能源 20亿元一年期短融041451016，票面利率5.35% 波鸿集团4亿元一年期短融041458025，票面利率8.30% 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融041464022，票面利率5.75% ============================================================================ 三、缴款： 国泰君安证券30亿元90天期限短融1490064，票面利率4.86% 农发行100亿元三年期固息增发债(实际剩余期不足四个月)110413，发行价103.296元 漕河泾新兴技术开发区7.9亿元七年期固息债1480171，票面利率7.24% 万安集团2亿元一年期短融 中国华电工程集团10亿元一年期短融 长江电力 30亿元一年期短融 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融 中国铝业50亿元一年期短融 昆明交通产业股份10亿元一年期短融 中金公司10亿元三个月期短融 财通证券6亿元三个月期短融 齐鲁证券10亿元三个月期短融 中电投东北电力公司10亿元一年期短融 昊华化工集团20亿元一年期短融 中天建设集团6亿元一年期短融 群升集团5亿元六个月期短融 海宁资产经营公司10亿元一年期短融 山东钢铁集团30亿元一年期短融 四川交通投资集团25亿元一年期短融 中百集团 3亿元三年期中票 吉林森工集团6亿元三年期中票 华电国际 26亿元五年期中票 安徽高速公路控股集团10亿元三年期中票 安徽高速公路控股集团13亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部300亿元一年期固息国债130007到期兑付，票面利率2.62% 国开行360亿元一年期固息债130218到期兑付，票面利率3.15% 兴业证券 18亿元三个月期短融071426001到期兑付，票面利率6.15% 中国电力投资集团45亿元九个月期超短融011310005到期兑付，票面利率4.30% 中国航空集团7亿元九个月期超短融011342006到期兑付，票面利率4.30% 中国航空集团7亿元九个月期超短融011342007到期兑付，票面利率4.30% 中国建筑一局7亿元一年期短融041351015到期兑付，票面利率4.48% 万达集团5亿元一年期短融041354024到期兑付，票面利率4.89% 长信科技 2亿元一年期短融041358036到期兑付，票面利率5.80% 北京首都旅游集团16亿元一年期短融041359023到期兑付，票面利率4.02% 上海时代航运4亿元一年期短融041362012到期兑付，票面利率4.28% 隧道股份 19亿元一年期短融041363005到期兑付，票面利率4.28% 05国开20 050220付息 06国开03 060203付息 11中冶MTN1 1182116付息 12统众债 1280103付息 12沪信投MTN1 1282099付息 12德州SMECN1 1283006付息 13国开19 130219付息 13国开20 130220付息 13国开21 130221付息 13国开22 130222付息 13临沧债 1380153付息 13苏泊尔债 1380154付息 13南翔债 1380155付息 13赣然气MTN1 1382156付息 13庆华集MTN2 1382157付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国发改委在一份声明中称，从5月开始将放宽对海外投资的限制，10亿美元以下交易不再需要审批。 --中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府应该对采取任何经济刺激措施“非常谨慎”，因为这些措施在 促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。 --中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发 展。他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。 今日公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (2月2.0%) 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)