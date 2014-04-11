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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 09:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标，中标利率预测均值3.57%
  国开行至多35亿元两年期固息增发债10:00-11:00在上交所招标
  国开行至多25亿元15年期年期固息债10:00-11:00在上交所招标
  进出口行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.30%
  宁沪高速  5亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行主承
  北京控股集团25亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA-)，工行和中行主承
  中国电力投资集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承    
  五洲交通 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行和招商证券主承
  山东垦利石化集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
  安信证券14亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承
  西南证券 6亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行主承
  宁波经济技术开发区控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承
  北京海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，广发银行和国泰君安证券主承
  云南省能源投资集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  云南能源投资集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  云南能源投资集团5亿元10中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  华电国际  26亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行主承
  宁波工业投资集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  世茂股份 10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和上海银行主承
  辽宁成大 10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和中行主承
  宁波经济技术开发区控股公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承
  中国核工业建设集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和工行主承
  龙净环保 3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行主承    
  滕州城市国资经营公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和国开证券主承
  牡丹江国资投资控股公司18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，民族证券主承  
  沈阳农业高新区国资经营公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，安信证券和兴业证券主承   
  芜湖鸠江建设投资公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华林证券主承
  沐阳金源资产经营公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 
  大连融强投资公司13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券和国开证券主承 
  南京江宁经济技术开发区10亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承         
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  二、新债上市： 
    
  潍坊市东方国有资产10亿元七年期固息债1480150，票面利率7.78%
  五矿股份30亿元九个月期超短融011461004，票面利率5.20%  
  中国电力投资集团35亿元六个月期超短融011410002，票面利率5.00%  
  大唐发电  40亿元100天期超短融011423002，票面利率4.95%  
  大唐集团50亿元四个月期超短融011411004，票面利率4.95%      
  中信证券 50亿元三个月期短融071403004，票面利率4.90%     
  中国航空油料集团30亿元一年期短融041466006，票面利率5.20%  
  华融证券5亿元三个月期短融071433002，票面利率4.94%  
  漳泽电力 10亿元一年期短融041456013，票面利率6.0%  
  兴业证券 18亿元三个月期短融071426002，票面利率4.88%  
  上海电力 15亿元一年期短融041461018，票面利率5.29%  
  百联集团10亿元一年期短融041451019，票面利率5.20%  
  江苏吴中 1.5亿元一年期短融041458026，票面利率7.40%  
  深圳能源 20亿元一年期短融041451016，票面利率5.35%  
  波鸿集团4亿元一年期短融041458025，票面利率8.30%  
  甘肃电力投资集团8亿元一年期短融041464022，票面利率5.75%  
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  三、缴款：
  
  国泰君安证券30亿元90天期限短融1490064，票面利率4.86%
  农发行100亿元三年期固息增发债(实际剩余期不足四个月)110413，发行价103.296元
  漕河泾新兴技术开发区7.9亿元七年期固息债1480171，票面利率7.24%    
  万安集团2亿元一年期短融
  中国华电工程集团10亿元一年期短融
  长江电力 30亿元一年期短融
  电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融
  中国铝业50亿元一年期短融
  昆明交通产业股份10亿元一年期短融
  中金公司10亿元三个月期短融
  财通证券6亿元三个月期短融
  齐鲁证券10亿元三个月期短融
  中电投东北电力公司10亿元一年期短融
  昊华化工集团20亿元一年期短融
  中天建设集团6亿元一年期短融
  群升集团5亿元六个月期短融
  海宁资产经营公司10亿元一年期短融
  山东钢铁集团30亿元一年期短融
  四川交通投资集团25亿元一年期短融
  中百集团 3亿元三年期中票
  吉林森工集团6亿元三年期中票
  华电国际  26亿元五年期中票
  安徽高速公路控股集团10亿元三年期中票
  安徽高速公路控股集团13亿元五年期中票  
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  四、还本付息：   

  财政部300亿元一年期固息国债130007到期兑付，票面利率2.62%
  国开行360亿元一年期固息债130218到期兑付，票面利率3.15%    
  兴业证券 18亿元三个月期短融071426001到期兑付，票面利率6.15%
  中国电力投资集团45亿元九个月期超短融011310005到期兑付，票面利率4.30%
  中国航空集团7亿元九个月期超短融011342006到期兑付，票面利率4.30%
  中国航空集团7亿元九个月期超短融011342007到期兑付，票面利率4.30%
  中国建筑一局7亿元一年期短融041351015到期兑付，票面利率4.48%
  万达集团5亿元一年期短融041354024到期兑付，票面利率4.89%
  长信科技 2亿元一年期短融041358036到期兑付，票面利率5.80%
  北京首都旅游集团16亿元一年期短融041359023到期兑付，票面利率4.02%
  上海时代航运4亿元一年期短融041362012到期兑付，票面利率4.28%
  隧道股份 19亿元一年期短融041363005到期兑付，票面利率4.28%            
  05国开20 050220付息
  06国开03 060203付息
  11中冶MTN1 1182116付息
  12统众债 1280103付息
  12沪信投MTN1 1282099付息
  12德州SMECN1 1283006付息
  13国开19 130219付息
  13国开20 130220付息
  13国开21 130221付息
  13国开22 130222付息
  13临沧债 1380153付息
  13苏泊尔债 1380154付息
  13南翔债 1380155付息
  13赣然气MTN1 1382156付息
  13庆华集MTN2 1382157付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
        
  --中国发改委在一份声明中称，从5月开始将放宽对海外投资的限制，10亿美元以下交易不再需要审批。 
    
  --中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府应该对采取任何经济刺激措施“非常谨慎”，因为这些措施在
促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。 
    
  --中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发
展。他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。 
    
    今日公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI)         (2月-2.0%)
               居民消费价格指数(CPI)                (2月2.0%)
    4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)                
              社会消费品零售总额                   
              工业增加值                            
              房地产投资和销售情况月度报告          
    4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值                (3月48.1%)              
    4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)
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