版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:37 BJT

《全球汇市》美元受美联储会议记录打击，澳元因强劲就业数据上涨

中国公布令人失望的贸易数据后，澳元抹去部分涨幅，因该数据无助于缓和对中国经济成长放慢的担忧。中国是澳洲最大的出口市场。

但澳元似乎仍非常坚挺，三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示。

“尽管有一些短期信号显示超买，但走势图看似乎仍强劲，”Ino说，并补充道，技术图表明澳元偏多走势可能仍持续。

澳元14日相对强弱指标目前在81左右，远超过表明超买的门槛70。

新西兰元兑美元 一度触及逾两年半最高水准0.8746，最新报0.8717，较周三美国市场尾盘持稳。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3849 1.3855 -0.04 +0.76 1.3745

美元/日圆 101.77 101.97 -0.20 -3.35 105.30

欧元/日圆 140.92 141.28 -0.25 -2.63 144.73

美元/瑞郎 0.8790 0.8796 -0.07 -1.55 0.8928

英镑/美元 1.6797 1.6792 +0.03 +1.46 1.6556

美元/加元 1.0896 1.0877 +0.17 +2.60 1.0620

澳元/美元 0.9405 0.9386 +0.20 +5.52 0.8913

新西兰元/美元 0.8714 0.8708 +0.07 +6.19 0.8206

澳元/日圆 95.710 95.710 +0.00 +1.98 93.850

新西兰元/日圆 88.680 88.800 -0.14 +2.63 86.410

英镑/日圆 170.94 171.23 -0.17 -1.94 174.33

澳元/新西兰元 1.0786 1.0766 +0.19 -0.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/洪曦/石冠兰/李爽/侯向明/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐