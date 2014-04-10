《全球汇市》美元受美联储会议记录打击，澳元因强劲就业数据上涨

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
中国公布令人失望的贸易数据后，澳元抹去部分涨幅，因该数据无助于缓和对中国经济成长放慢的担忧。中国是澳洲最大的出口市场。
但澳元似乎仍非常坚挺，三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示。
“尽管有一些短期信号显示超买，但走势图看似乎仍强劲，”Ino说，并补充道，技术图表明澳元偏多走势可能仍持续。
澳元14日相对强弱指标目前在81左右，远超过表明超买的门槛70。
新西兰元兑美元 一度触及逾两年半最高水准0.8746，最新报0.8717，较周三美国市场尾盘持稳。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3849 1.3855 -0.04 +0.76 1.3745
美元/日圆 101.77 101.97 -0.20 -3.35 105.30
欧元/日圆 140.92 141.28 -0.25 -2.63 144.73
美元/瑞郎 0.8790 0.8796 -0.07 -1.55 0.8928
英镑/美元 1.6797 1.6792 +0.03 +1.46 1.6556
美元/加元 1.0896 1.0877 +0.17 +2.60 1.0620
澳元/美元 0.9405 0.9386 +0.20 +5.52 0.8913
新西兰元/美元 0.8714 0.8708 +0.07 +6.19 0.8206
澳元/日圆 95.710 95.710 +0.00 +1.98 93.850
新西兰元/日圆 88.680 88.800 -0.14 +2.63 86.410
英镑/日圆 170.94 171.23 -0.17 -1.94 174.33
澳元/新西兰元 1.0786 1.0766 +0.19 -0.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/洪曦/石冠兰/李爽/侯向明/高琦)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。