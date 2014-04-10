《国际主要央行公开市场操作一览》--4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透上海4月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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4/9 买入公债 10.81 02/15/2036 - 02/15/2044
4/8 买入通膨保值公债 8.24 04/15/2018 - 02/15/2044
4/7 买入公债 10.18 02/15/2036 - 02/15/2044
4/3 买入公债 10.81 02/15/2036 - 02/15/2044
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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4/9 隔夜逆回购 -890.23 0.05%
4/8 隔夜逆回购 -944.35 0.05%
4/7 隔夜逆回购 -947.39 0.05%
4/4 三天逆回购 -952.44 0.05%
4/3 隔夜逆回购 -963.80 0.05%
在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。已公布的美联储当前16位决策官员的利率预估“点阵图”表明，2016年底时联邦基金利率将达到2.25%，比美联储官员12月时的预期高0.5个百分点。但会议记录显示，几位与会者称，点阵图“夸大了预期的转变，”表明美联储收紧政策的意愿没有点阵图所暗示的那样强烈。会议记录显示，决策者均希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。最新会议记录并未提供任何有关联储升息前提条件的新信息。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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4/8 七天期反向交易 1,046.189 0.25%(固定利率)
4/8 35天期反向交易 280.23 0.25%(固定利率)
4/8 七天期定期存款 -1,725.00 0.22%
《本周主要新闻》
--欧洲央行暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 130,590
上周三 130,250
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当期变化 +340
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行维持现有货币刺激措施规模，相信不需要进一步出台支撑措施来抗击长期通缩，即便消费税上调给日本经济前景蒙上阴影。央行维持对经济前景的乐观看法，并确信日本将在明年4月前后达成2%的通胀目标，表明近期不会出台更多宽松举措。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行1,717亿台币存单，与当日存单到期金额1,712.50亿相较，存单发行余额增4.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行2,506亿台币存单，与当日存单到期金额2,502亿相较，存单发行余额增4亿。
-- 台湾央行周一公布，共发行8,678亿台币存单，与当日存单到期金额8,490.30亿相较，存单发行余额增187.7亿。 (完) (整理 边竞；审校 康熙泽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。