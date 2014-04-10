《国际主要央行公开市场操作一览》--4月10日

路透上海4月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/9 买入公债 10.81 02/15/2036 - 02/15/2044

4/8 买入通膨保值公债 8.24 04/15/2018 - 02/15/2044

4/7 买入公债 10.18 02/15/2036 - 02/15/2044

4/3 买入公债 10.81 02/15/2036 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/9 隔夜逆回购 -890.23 0.05%

4/8 隔夜逆回购 -944.35 0.05%

4/7 隔夜逆回购 -947.39 0.05%

4/4 三天逆回购 -952.44 0.05%

4/3 隔夜逆回购 -963.80 0.05%

在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。已公布的美联储当前16位决策官员的利率预估“点阵图”表明，2016年底时联邦基金利率将达到2.25%，比美联储官员12月时的预期高0.5个百分点。但会议记录显示，几位与会者称，点阵图“夸大了预期的转变，”表明美联储收紧政策的意愿没有点阵图所暗示的那样强烈。会议记录显示，决策者均希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。最新会议记录并未提供任何有关联储升息前提条件的新信息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/8 七天期反向交易 1,046.189 0.25%(固定利率)

4/8 35天期反向交易 280.23 0.25%(固定利率)

4/8 七天期定期存款 -1,725.00 0.22%

《本周主要新闻》

--欧洲央行暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 130,590

上周三 130,250

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当期变化 +340

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持现有货币刺激措施规模，相信不需要进一步出台支撑措施来抗击长期通缩，即便消费税上调给日本经济前景蒙上阴影。央行维持对经济前景的乐观看法，并确信日本将在明年4月前后达成2%的通胀目标，表明近期不会出台更多宽松举措。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,717亿台币存单，与当日存单到期金额1,712.50亿相较，存单发行余额增4.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行2,506亿台币存单，与当日存单到期金额2,502亿相较，存单发行余额增4亿。