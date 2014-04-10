印尼政经：民主奋斗党国会选举得票意外偏低，打击股汇市下滑

路透雅加达4月10日 - 印尼下任总统热门人选所属的民主奋斗党(PDI-P)，在国会选举中得票意外偏低，周四打击该国股市及卢比下跌，市场担心印尼可能进入一段政治混沌时期。

周三国会选举的初步结果显示，民主奋斗党将必须与其他政党达成协议，才能提名党内的政治明星佐科(Joko Widodo )作为7月9日的总统大选候选人。佐科目前为雅加达首都特区省长。

投资人原本相信佐科甚至可能赢得足够选票，而不必进行第二回合决选，因而对印尼看法日益乐观。

“至少，总统大选的预期过程应该会从一回合变成两回回，这拉长了不确定期，”Trimegah证券研究报告指出。

国会选举的选票分布也比预期来得分散，表明国会政党派系林立的情况更加严重，可能妨碍政策的推行。

印尼股市 下跌3%。印尼卢比亦下跌，兑美元盘初贬值0.3%，至11,320。卢比目前仍在去年11月以来高位附近，主要股指亦处于9月以来高位附近。

现在看来，佐科如果要当上总统，他将被迫与其他政党达成某种权力分享。

据规定，政党必须获得全国25%选票，或国会20%席位，才能单独提名总统候选人。如果未达门槛，民主奋斗党将必须与其他政党结盟，才能提名佐科参选。