《综述》贸易融资助推中国首季铜和铁矿进口逆势大增

* 首季进口铁矿石增长19.4%，铜增加37.8%

* 与不利的经济、外贸与汇率走势逆向而行

* 贸易融资对齐进口需求扩张“功不可没”

* 二季度贸易融资的基础仍在，但料放缓

路透北京4月10日 - 尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。相反，一季度铜和铁矿石进口量均录得两位数增长，显示贸易融资仍在进口中扮演重要角色。

中国海关周四公布，一季度进口原油7,472.4万吨，增加8.3%，同期进口铁矿石2.22亿吨，增长19.4%。一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%。

市场分析人士称，中国即将迎来季节性的消费旺季，大宗商品价格持续下滑，以及贸易融资热情不减是中国大宗商品进口逆势增加的主要原因。

他们并解释称，商品贸易融资中基本不用考虑价格变动的因素，因为已经在两端进行了保值操作，从而规避了价格波动风险，就目前情况来看，虽然人民币单边升值预期已经趋缓，但利差仍有利润。

“人民币单边升值预期已经趋缓，但利差还是能提供年化10-15%的利润，“中金公司金属分析师马凯指出。

一般而言，在汇率波动继续加大的情况下，势必加大汇率套保的成本，这会把规模较小的参与者挤出市场，但大的玩家仍会投入稳定的资金来进行融资。市场人士预计，6-12个月的时间内套利不会明显减少。

另有市场人士指出，铁矿大量进口还是融资需求带动的，无非就是未来需求量提前囤到国内，表现到价格就是普氏与现货价的价差拉大，现货价与期货价也相应拉大。

中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。[ID：nL3S0N20X1]

**价格下滑和消费旺季助力**

今年以来铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI出现明显下滑，年内跌幅最大逾20%，中国钢铁业冶炼利润边际改善，加上消费旺季即将来临，这些因素都刺激钢厂扩大生产，并因此提升对铁矿石的需求。

而国际铁矿石供应商力拓 和必和必拓 此前已宣布二季度铁矿石产能释放将继续加大，这些增加的产能将会涌入海运市场，进入全球最大的铁矿石消费国--中国。因此从供求关系来看，铁矿石价格中枢可能在下半年继续下移，但幅度不会太大。

实际上，无论是铜还是铁矿石，国内需求并不差，且二季度将迎来传统的消费旺季，钢材价格已经温和复苏，考虑到汽车、家电以及电网投入等因素，中国铜消费亦会温和增长。

”因为季节性开工的因素，二季度铜进口持平或者小幅上升，“马凯指出。

LME三个月期铜自年初以来最大下跌14.5%。同样沪铜主力合约 年初以来最大下跌逾10%。自3月下旬以来，受消费回暖带动，境内外铜价小幅回升。

**贸易融资会放缓，仍有基础**

中信期货副总经理、首席分析师景川认为，贸易融资在一季度进口增长中贡献不小，但也需要考虑人民币汇率自2月中旬以来的贬值走势可能造成的影响。

实际上，3月铜进口增长并不是特别明显，就是因为贸易融资空间受到抑制。数据显示，3月未锻轧铜及铜材进口42万吨，比2月略高，但明显低于1月水平。

人民币兑美元即期 自今年2月中旬以来启动一波大幅贬值走势，随后央行祭出拓宽日波幅两倍的汇率政策，配合2、3月份的贸易疲态，人民币汇率单边升值预期减弱，双边波动的势头渐成气候。截止目前，人民币汇率自年初以来已经贬值逾2.5%，几乎吞噬了去年全年的升值幅度。

但他也认为，即便人民币汇率单边升值预期不再明显，但只要利差足够，汇率风险一定程度可以通过离岸人民币市场进行对冲，加上国内资金流动性偏紧是常态，依托商品进行贸易融资的基础就依然存在。

”二季度铜和铁矿石这些融资贸易品的进口可能会有所影响，环比应该会减少，但不会大幅下降，同比仍应是增长。“景川指出。

富宝铜分析师雷连华也对路透指出，融资铜应该会放缓，长单进口相对固定，但鉴于前期冶炼厂向保税仓库运送精铜令国内市场供给相对不足，比价合适的时候保税区铜库存将流入内地。综合来看，总量可能小幅下滑。（完）