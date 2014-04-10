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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:42 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元上行趋势止步，但后市仍看涨

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* 新西兰制造业数据利多，没有影响市况

* 澳洲就业报告 ，推动澳元兑新西兰元反弹至1.0807

* 上行趋势止步，但10日、20日移动均线小升，波林格区间亦走升，偏多趋势确立

* 亚洲盘1.0735/1.0807区间是初步支撑/阻力位

* 浏览技术图表，请点选(link.reuters.com/waj48v)

(完)

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