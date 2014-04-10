《焦点》日本2月核心机械订单骤降，央行仍淡定以对

但分析师仍有些担心，4月1日起消费税由5%调升至8%后，需求降温将拖累经济成长。

“企业仍担心消费税调升之后的景气状况，所以至少到今年夏天情况可能比较明朗之前，资本支出增幅不太可能提高，”第一生命经济研究所的新家义贵指出。

“资本支出或许会支撑经济，但我怀疑是否有足够力道成为主要动力，”他称。

内阁府调降对机械订单的评估，认为成长趋势正在停顿，显示前景面临挑战。在此之前，内阁府形容机械订单呈现成长趋势。

资本支出已成为日本经济较弱的一环，许多企业保留现金，不愿增加对工厂及设备的支出。由于经济前景不明，企业亦不愿大幅调高薪资。

日本央行短观调查显示，大型企业预计本财年资本支出仅提高0.1%，低于分析师预估的提高0.2%，及上一财年的提高3.9%。

内阁府数据显示，2月来自制造业及服务业的订单分别较前月下滑11.9%及8.4%。

不计船舶和电力设施在内的2月核心机械订单较上年同期成长10.8%，分析师原预估成长17.6%。