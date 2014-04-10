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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:54 BJT

香港个股：御泰中彩拟发行19亿港元可换股债券，早盘曾跌逾5%

路透香港4月10日 - 于中国提供及营运彩票系统的御泰中彩控股有限公司 周四公布拟发行本金额19亿港元可换股债券后，早盘一度跌逾5%。

御泰中彩于联交所的公告称，拟发行于2019年到期的可换股债券，息率4.5%，初步换股价为每股1.407港元，可兑换13.5亿股新股，相当于经扩大后股本约13.07%。

公司表示，是次发行所得款项净额估计约18.6亿港元，用于提供资金以支持集团藉内部增长及在日后可能出现机会时组织合营企业及进行收购。

总共19亿港元的债券，包括向个别人士发行的12亿港元实发债券、向公司执行董事陈孝聪间接持有公司发行3亿港元以及授予经办人之4亿港元选择债券。

公司将申请该批债券于新加坡上市。

该股早盘最多跌5.7%，低探0.99港元；收跌4.76%，报1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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