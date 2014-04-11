新债招标：国开行交易所两年期增发债收益率4.8537%，15年期新发债利率为5.85%

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海4月11日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.8537%，15年期新发债中标利率为5.85%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.83倍和2.17倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.5982%-5.6054%和4.99%-5.99%。
刊登在上交所公告指出，两年期品种为2013年第一期固定利率金融债券增发，总量不超过35亿元，采用单一价格（荷兰式）招标方式；15年期为新发品种，为2014年第一期固定利率金融债券，总量不超过25亿元，采用单一利率（荷兰式）招标方式。
该两期债分销期为4月14日-4月15日，4月15日缴款，4月17日上市交易。两年期基本承销费率为0.05%，15年期基本承销费率为0.15%。
2013年底国开行首开先河，在交易所试点发行政策性金融债，当时两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。
国开行是政策性金融债供给大户，以2013年为例，国开行在银行间债市发行人民币金融债逾1.1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行当年发行量之和还要多。(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。