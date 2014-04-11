新债招标：国开行交易所两年期增发债收益率4.8537%，15年期新发债利率为5.85%

路透上海4月11日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.8537%，15年期新发债中标利率为5.85%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.83倍和2.17倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.5982%-5.6054%和4.99%-5.99%。

刊登在上交所公告指出，两年期品种为2013年第一期固定利率金融债券增发，总量不超过35亿元，采用单一价格（荷兰式）招标方式；15年期为新发品种，为2014年第一期固定利率金融债券，总量不超过25亿元，采用单一利率（荷兰式）招标方式。

该两期债分销期为4月14日-4月15日，4月15日缴款，4月17日上市交易。两年期基本承销费率为0.05%，15年期基本承销费率为0.15%。

2013年底国开行首开先河，在交易所试点发行政策性金融债，当时两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。