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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 10:55 BJT

新债招标：中国一年固息国债利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模

路透上海4月11日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.63%，高于此前3.57%的市场预测均值；尽管投标总量已达469.9亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位，令实际中标量未达280亿元的计划发行规模。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.74%。此次实际中标量仅为201.7亿元。

该期债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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